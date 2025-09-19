Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Uma das cenas que chocaram os pais foi essa em que dois homens e uma mulher se beijam - Foto: Reprodução

O que deveria ter sido um momento de aprendizado, acolhimento e inclusão, terminou em indignação e revolta para dezenas de pais e mães da cidade de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que participavam com seus filhos de um evento realizado, nessa quinta-feira, 18, no Centro Multicultural da cidade, na Rua Geonísio Barroso, no bairro Aruanha.

O encontro, que era voltado ao público infantil com deficiências, foi promovido pela Prefeitura de Catu, através dos Departamentos de Cultura e de Desenvolvimento Social, o acabou exibindo um filme com classificação indicativa para 16 anos, mesmo com a presença de crianças pequenas, muitas com condições como autismo e outras deficiências. A obra em questão é 'Kasa Branca' - um drama/ ficção psicológica brasileiro que aborda temas como identidade, trauma, sexualidade e relações humanas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A exibição do filme aconteceu depois de uma palestra sobre inclusão, a ação em alusão a campanha Setembro Verde - dedicada à visibilidade da pessoa com deficiência. O que ninguém esperava era que, após um momento educativo, as famílias seriam surpreendidas com cenas consideradas inadequadas para o público presente, incluindo insinuações sexuais, nudez, beijos entre adultos e até masturbação explícita, conforme relataram pais indignados.

"A palestra foi muito boa, muito conhecimento. E no fim passaria um filme. Falei tudo bem, vamos, vai ser legal. Mas, vocês não sabem o que aconteceu. O filme é horrível, estou indignada. Não só eu, mas muitas mães também. O filme é Kasa Branca. Sabe oq tem na cena do filme? Tem um rapaz colocando a mão dentro da roupa fazendo masturbação. Mais para frente tinha um pessoal dentro de um tanque [dois homens e uma moça], eles começaram a se beijar. Homem com homem, a mulher. Quando aquilo tudo começou, peguei minha filha e saí", explicou, revoltada, a vendedora Flávia Santana Gonzaga, 35 anos, mãe de uma menina autista, de 13 anos.

Segundo Flávia, o convite informava que o filme não era recomendado para menores de 10 anos, o que já gerava certa dúvida, mas muitos responsáveis, confiando na proposta educativa do evento, decidiram comparecer. Cerca de 40 pais estavam com seus filhos no evento.

"Minha menina é autista, ela tem crises epiléticas. Então, assim, ela não tem acesso a esse tipo de conteúdo, não. Até porque na minha casa não tem. E aí a gente sai de lá chocada. Eu saí chocada!! A minha menina não viu tanta coisa, na hora a gente saiu", desabafou a mãe.

Pais deixaram a sala em protesto

Flávia relembra que o momento de maior tensão aconteceu quando, as cenas explícitas começaram a ser exibidas, gerando revolta imediata. Diversas famílias se levantaram em protesto, deixando o auditório. “O pessoal [da prefeitura] acelerou o filme, quando viu todo mundo se levantando. Quando começou essa cena, eles tentaram acelerar o filme", relatou.

Ainda de acordo com ela, apesar da revolta dos pais, somente no final da tarde dessa sexta-feira, 19, a Prefeitura se pronunciou por meio de nota. "Agora, no fim da tarde, que eles liberaram a nota pedindo desculpas. Mas, ontem não. Eles vieram já agora, acho que umas três para quatro horas que eles emitiram a nota", disse a mãe.

Repercussão nas redes sociais

A vendedora acredita que a prefeitura só veio a público pedir desculpas após o caso repercutir no Instagram e em grupos de WhatsApp. Flávia gravou alguns vídeos denunciando a situação e postou em suas redes sociais.

Além dela, o comunicador Geovane Souza, mais conhecido na cidade como Fala Geovane, também usou a internet para relatar o ocorrido. "Se você quiser levar seus filhos para assistir um filme no cinema de Catu, aí vocês levam para eles assistirem isso aí. Olha o que está passando no cinema de Catu. Chamo atenção aqui. Filme pornô passando pela Prefeitura de Catu?Isso é uma vergonha!", bradou o rapaz.

A Prefeitura de Catu

O órgão municipal Catu divulgou uma nota oficial no fim da tarde dessa sexta-feira, 19, classificando o episódio como uma "falha técnica" e afirmando que o erro foi na indicação etária do filme. O pronunciamento foi postado nas redes socais da entidade.

Em nota, a prefeitura informou que a exibição do filme não passou de 'erro técnico' | Foto: Reprodução prefeitura de Catu

Nota da Prefeitura

"O Departamento de Cultura de Catu, em conjunto com o Departamento de Desenvolvimento Social, vem a público esclarecer sobre os fragmentos do filme exibido durante o evento Inclusão em Foco, realizado em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência.

Pedimos desculpas ao público presente pela falha técnica relacionada à classificação indicativa da obra. O filme apresentado aborda a temática do Alzheimer e os impactos da doença nos familiares, sendo sua classificação correta para maiores de 16 anos, e não para 10 anos, como informado inicialmente.

Dessa forma, o Departamento de Cultura e o Departamento de Desenvolvimento Social ratificam o pedido de desculpas já feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social e se colocam à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda possam existir.

Reafirmamos, por fim, o compromisso de continuar oferecendo, de forma gratuita, conteúdos educativos, culturais e sociais que contribuam para o fortalecimento da comunidade local".