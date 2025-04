Prefeitura de Catu distribui rabo de peixe em kit e revolta moradores

Peixes serão utilizados para ceia da Semana Santa - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O que era para ser um momento de alegria se transformou em decepção para os moradores do município de Catu, localizado a cerca de 90 km de Salvador, após a entrega do kit pascoal, feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os munícipes que contavam com o peixe para compor a ceia da Semana Santa, celebrada na próxima sexta-feira, 18, foram surpreendidos com apenas parte do alimento, conforme relata um morador.

“Estamos jogados ao desprezo. Olha, o que a prefeitura de Catu está dando para a gente: rabo de peixe. O que é isso? É isso que dá para o povo? Pelo amor de Deus”, disse o homem, indignado.

Assista

Em vídeo que circula nas redes sociais, outra moradora considera a entrega como “vergonha” para a gestão de Pequeno Sales (PT) e critica a qualidade do alimento oferecido à população.

“Que vergonha! Essas pontas aqui, a gente corta para jogar fora quando a gente trata os peixes e os pedaços da cabeça. É isso que a população de Catu merece? Além de péssima qualidade, ainda pegam os piores pedaços para dar ao povo de Catu”, criticou.

Assista

O peixe que está sendo distribuído deveria ser o in natura, oferecido pela empresa Aragão Alimentos LTDA, conforme descrito no Diário Oficial do Município (DOM). O empreendimento firmou contrato com a prefeitura no dia 17 de março.

Já a entrega começou a ser feita na terça-feira passada, 8, e segue até a próxima quarta, 16, até as 12h, no Centro Administrativo da cidade. Os kits, segundo a secretaria de Assistência Social, só podem ser retirados com RG e CPF do contemplado.

Ao todo, o governo de Pequeno Sales adquiriu 6 mil cestas personalizadas de alimentos para a semana santa que gerou um custo de R$ 539.100,00, aos cofres públicos.

O que diz a prefeitura

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 16, a prefeitura de Catu diz que ao tomar conhecimento sobre as críticas notificou a empresa responsável pelo fornecimento do kit, na tentativa de buscar explicações sobre o erro.

"A Secretaria Municipal de Assistência Social já adotou todas as medidas legais previstas no contrato de prestação de serviços firmado com a empresa fornecedora, em consonância com o que dispõe o edital licitatório. Essas medidas incluem o processo de averiguação formal das possíveis falhas na execução do serviço, podendo, caso confirmadas irregularidades, culminar em sanções administrativas, conforme previsto na legislação", diz um trecho da nota.

A iniciativa faz parte do programa "Mãos que Acolhem, Gestão que Alimenta”, e beneficiou quase 500 moradores da cidade. No comunicado, a gestão ainda cita o compromisso que mantém com os cidadãos e menciona os valores do governo Pequeno Sales (PT).

"Reafirmamos o compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social de Catu com a população, pautando suas ações pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Reforçamos ainda que todos os esforços continuarão sendo empreendidos para garantir a execução de políticas públicas com qualidade, respeito e responsabilidade social", conclui.