Rodoviários da RMS farão greve de ônibus em 6 cidades; saiba quais | A TARDE

Quem utiliza o transporte metropolitano de Salvador precisa ficar em alerta: a partir das 0h desta sexta-feira, 17, os rodoviários das empresa Avanço Transportes iniciarão uma greve por tempo indeterminado em seis municípios da RMS: Madre de Deus, Candeias, Camaçari, São Francisco do Conde, Simões Filho e Santo Amaro.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), Mário Cléber, informou que nesse primeiro momento, os ônibus da empresa que rodam em Salvador e em Lauro de Freitas não serão afetados. Segundo ele, a situação ocorre devido ao descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho 2024, principalmente o registro do trabalho em carteira

"Por enquanto só os rodoviários da Avanço que rodam em Lauro, em Salvador e fazem o transporte escolar que não vão aderir a greve porque esses já tiveram suas questões trabalhistas regularizadas. Os das outras cidades, não tiveram. A categoria fará essa greve por tempo indeterminado só vai ter fim quando a empresa regularizar a situação de motoristas que estão trabalhando sem carteira assinada", disse.

A greve foi decidida em assembleia geral extraordinária, realizada no dia 7 de março e oficializada nesta segunda-feira, 13. A mobilização vai contar com a adesão de 180 rodoviários e 30 veículos deixarão de circular. Por causa disso, cinco mil usuários serão afetados diariamente.

Em nota, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) disse que tem acompanhado a movimentação e que vai montar plano de ação para minimizar os impactos.

"Estamos acompanhando a possibilidade da existência da paralisação pontual da empresa AVANÇO por problemas internos na gestão, pelo sindicato SINDMETRO e perante as empresas do sistema. A Autarquia vai cobrir esta lacuna deixada pela não prestação de serviço caso venha ocorrer no devido dia 17/05/2024 com a ajuda das outras empresas do sistema", diz a nota.

O Portal A TARDE também entrou em contato com a Avanço Transportes e aguarda retorno.

Mais cedo, rodoviários da empresa retiraram toda frota das ruas, por volta das 8h30. A justificativa, segundo o Sindmetro, foi é a apreensão de CNH dos motoristas. Houve mediação com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e a situação foi resolvida com o retorno da frota.

Sobre isso, a Agerba informou que a denúncia não procede. "A informação da apreensão da habilitação de motoristas impedindo a operação das linhas pela empresa Avanço não procede. O que ocorre é a necessidade de recolher os veículos, sendo realizado pelos próprios motoristas da empresa e logo após todos os trâmites, os documentos pessoais são devolvidos".

