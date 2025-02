Rodoviários dão passo importante para greve na RMS nesta semana

Paralisação será por tempo indeterminado - Foto: Emmerson Vagner | Ônibus Brasil

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), deu um passo importante para realização da greve, prevista para a próxima terça-feira, 28. A entidade cumpriu a exigência legal ao fazer a comunicação formal da paralisação, com antecedência mínima de 72 horas, detalhando o anúncio à população.

Segundo o anúncio, a decisão ocorreu após uma assembléia realizada no dia 16 de janeiro, quando decidiram pela paralisação por tempo indeterminado, após a rejeição da proposta de reajuste salarial da categoria em 2025.

A paralisação vai afetar os municípios de Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Simões Filho, Camaçari, São Sebastião do Passé, Linha Verde, São Francisco do Conde e Mata de São João..

A ação faz parte da campanha salarial dos rodoviários, que está em andamento desde outubro de 2024. Os rodoviários que aderiram a paralisação são das empresas Avanço Transportes, Expresso Vitória, Atlântico Transportes, Cidade do Sol e da ATP.