Rodoviários podem entrar em greve na RMS após cortes de linhas | A TARDE

Menos de 20 dias depois de suspenderem uma greve, os rodoviários da região metropolitana vão se reunir em assembleia novamente com a possibilidade de anunciar uma nova greve. O novo movimento foi anunciado neste sábado, 30, e acontece após o anúncio de cortes de linhas, o que pode ocasionar demissões de funcionários. A assembleia vai acontecer na próxima sexta-feira, 5, na sede do sindicato, a partir das 9h.

"A direção do Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador comunica aos rodoviários e aos usuários que devido aos cortes de linhas e possíveis demissões de Rodoviários, anunciadas pela AGERBA e pelo GOVERNO DO ESTADO nestes últimos dias, através da imprensa... iremos convocar os trabalhadores, para assembleia de decretação de Greve", diz nota da Sindmetro assinada pelo presidente Mário Cleber.

Ainda na nota, o Sindmetro disse que as mudanças anunciadas não foram comunicadas anteriormente aos trabalhadores.

Na última quinta-feira, 28, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou que duas linhas do transporte metropolitano terão seu itinerário reduzido a partir deste sábado, 30, em mudança que faz parte da integração com o metrô.

A linha 860I.URB – Portão – Terminal Pituaçu via Av. Pinto de Aguiar será alterada, passando a operar até o bairro de Piatã, voltando para Portão no retorno após a saída da Avenida Orlando Gomes, e a linha 884.URB - Vila de Abrantes - Lapa via Itapuã passa a ser Vila de Abrantes - Itapuã via Terminal Aeroporto.

Além disso, também nesta semana, a tarifa dos ônibus metropolitanos sofreu reajuste. As tarifas das linhas variam a depender da distância da viagem. As passagens que compõem o Anel 1, atendendo as cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas, passam a custar R$ 5,20.

Com relação às linhas que atendem a Camaçari e Candeias, Anel 2, os valores são R$ 7,40. Para o Anel 3, que compreende Dias D'ávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé e Madre de Deus, serão R$ 10,40.

Em nota, a Agerba divulgou que o reajuste das tarifas foi de 8,11% e foi publicado no Diário Oficial na segunda-feira, 25, passando a valer a partir de quarta-feira, 27.

O reajuste ocorreu um dia após anúncio dos rodoviários de que encerraram as reivindicações sobre aumento no salário, tíquete alimentação e cesta básica. A categoria decretou greve no dia 13 de março por conta dos direitos, movimento que durou um dia.