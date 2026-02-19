Rui Costa vistoria obras de infraestrutura e saúde em Seabra

Siga o A TARDE no Google

Ministro Rui Costa vistoria obra da Barragem Baraúnas - Foto: Divulgação

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cumpriu nesta quinta-feira, 19, uma série de agendas técnicas no município de Seabra, na Chapada Diamantina. O objetivo da visita foi o monitoramento de obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), sob coordenação do governo federal.

Acompanhado pelo prefeito Joaquim Neto e pelo governador em exercício da Bahia, Geraldo Júnior, o ministro percorreu canteiros de obras que somam investimentos milionários em segurança hídrica, educação e saúde.

A programação teve início na Barragem de Baraúnas, intervenção considerada vital para o desenvolvimento regional. Com 90,2% de execução e investimento de R$ 158 milhões, a obra deve ser inaugurada em junho deste ano.

O reservatório garantirá segurança hídrica para 65 mil pessoas, beneficiando, além de Seabra, as cidades de Boninal, Piatã, Mucugê e Palmeiras. “É uma obra importantíssima para o abastecimento urbano”, assegurou Costa.

Educação e Saúde

No setor educacional, a comitiva visitou as obras de uma nova creche, orçada em R$ 5,6 milhões. Com previsão de entrega para abril de 2027, a unidade terá capacidade para 188 alunos.

Durante a vistoria, o ministro destacou a meta federal de construir 1.600 creches e elogiou a gestão municipal pela retomada de projetos que estavam paralisados.

Assinatura

A agenda de saúde foi marcada pela assinatura da ordem de serviço para o novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com aporte de R$ 2,27 milhões via Ministério da Saúde.

O encerramento ocorreu no terreno da futura Policlínica Regional de Saúde. De acordo com o ministro, a nova unidade vai ampliar a oferta de exames de alta complexidade — como ressonâncias e tomografias — para toda a Chapada, reduzindo a sobrecarga atualmente concentrada na policlínica de Itaberaba.