SAC amplia atendimento para novo RG a partir de quinta; Veja postos

- Foto: Divulgação

A partir desta quinta-feira, 8, será iniciada na Bahia mais uma etapa do projeto de expansão do atendimento para tirar o novo RG, que começou no dia 1º de agosto. Com a ampliação do atendimento, seis novos postos do SAC estarão disponíveis para a realização do serviço:

- SAC Cajazeiras, Liberdade, Pau da Lima e Periperi, em Salvador;

- SAC Candeias;

- SAC Simões Filho (Shopping Multicenter Empresarial).

Já no interior do estado, o início será a partir de 15 de agosto, nos postos SAC Feira I e II, Conquista I e II, Ilhéus, Irecê, Itabuna e Barreiras.

Os postos SAC Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia, Comércio e Uruguai (Outlet Center), na capital; e Camaçari (Boulevard Shopping) e Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia), na RMS, fizeram parte da primeira etapa de expansão e já emitem o novo documento.

A emissão da CIN pode ser agendada por meio do aplicativo ou do portal GOVBA e em qualquer posto da rede que ofereça o serviço. O atendimento para a emissão da CIN já está disponível nos postos SAC Pituaçu e Salvador Shopping, na capital baiana. A primeira via é gratuita e o CPF será utilizado como número único de identificação.

Veja como emitir o novo RG

Para fazer o novo RG, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil (original, cópia autenticada ou em formato eletrônico). Caso a certidão original esteja plastificada, é preciso levar também uma cópia.

A CIN permite incluir outros números de documentos, como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Também podem ser adicionadas condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual, desde que apresentados atestados ou relatórios médicos; e até informações como tipo sanguíneo e opção por ser doador de órgãos.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão, a partir do preenchimento de requerimento específico fornecido no momento da solicitação. Em caso de mudança de nome na certidão de nascimento, vale apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital, que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.