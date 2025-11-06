Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

SAC faz mutirão exclusivo para emissão da CIN em cidades da Bahia

Ação marca primeira edição do Projeto Cidadão 60+

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 8:07 h | Atualizada em 06/11/2025 - 9:37
Uma das unidades onde vai acontecer o atendimento
-

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) realiza na manhã de sábado (8), um atendimento exclusivo a idosos com foco na emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A ação marca a primeira edição do Projeto Cidadão 60+, que será promovido uma vez por mês em unidades fixas da rede, na capital e no interior, além do SAC Móvel.

O atendimento será feito mediante agendamento prévio, que pode ser realizado pelo call center (71) 4020-5353 — para ligações de celular — ou pelo 0800 071 5353, para chamadas de telefone fixo. No SAC Móvel, o atendimento será por ordem de chegada nas cidades de Santa Luzia e Santa Maria da Vitória.

Em Salvador e Região Metropolitana, 15 postos participam da iniciativa. No interior, serão 20 unidades e mais 27 Pontos SAC, totalizando 49 municípios contemplados.

O projeto é direcionado a pessoas com 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), e tem como objetivo oferecer um atendimento especializado e acolhedor.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o número do CPF como identificação única. Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão original — conforme o estado civil —, e, caso ela esteja plastificada, também uma cópia.

A nova identidade permite incluir informações como tipo sanguíneo, fator RH, condição de doador de órgãos e dados sobre deficiências e transtornos, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A CIN também tem versão digital, disponível no aplicativo GOV.BR três dias após a emissão.

O documento conta com QR Code para verificação de autenticidade e tem validade conforme a faixa etária: cinco anos para menores de 12 anos, dez anos para pessoas entre 12 e 60, e validade indeterminada para maiores de 60 anos.

x