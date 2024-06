SAC Móvel oferece atendimento gratuito em Santa Maria da Vitória | A TARDE

O SAC oferece um atendimento totalmente gratuito em Santa Maria da Vitória, a 860 km de Salvador. Os serviços disponíveis são RG, antecedentes criminais, Ouvidoria Geral do Estado (OGE), orientações sobre serviços do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e Planserv. O SAC Móvel está na Policlínica Regional do município, e o atendimento é de 7h às 17h, por ordem de chegada, na quinta, 6, e sexta-feira, 7.

A ação do SAC Móvel faz parte do projeto Saúde Mais Perto, promovido pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia. Vale ressaltar que para tirar o RG é necessário apresentar certidão de nascimento ou estado civil original e o número do CPF.

SAC Móvel (Projeto Saúde Mais Perto):

Período: 6 e 7 de junho

Município: Santa Maria da Vitória (Policlínica Regional)

Quanto: Totalmente gratuito

