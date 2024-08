Saiba como economizar água e conta não pesar no bolso no final do mês

Desligar torneira enquanto ensaboa as mãos ajuda a ecomizar água - Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

A partir do mês de setembro a conta de água nas residências da Bahia estarão mais caras. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a partir desta quinta-feira, 1ª, já está valendo o reajuste de 5,8% na tarifa de água e esgoto na Bahia.

>>>Aumentou! Tarifa de água fica mais cara em toda a Bahia; saiba quanto

>>>Embasa terá atendimento presencial na Ribeira até esta sexta

Segundo a Embasa, o reajuste será aplicado de forma linear nas faixas de todas as categorias tarifárias, exceto na Tarifa Social, que é destinada aos usuários inscritos no Bolsa Família e permanecerá isenta pelo segundo ano consecutivo. Com isso, é necessário a economia de recursos hídricos, ou seja, de água, para que a conta não pese tanto no bolso no final do mês.

>>>Embasa faz atendimento nos bairros de Ribeira e Itinga; saiba detalhes

Ao Portal A TARDE, a Embasa, listou dicas para economizar água no dia a dia. Confira:

1 - No chuveiro

Evite banhos demorados. Na hora de passar o xampu e o sabonete, desligue o chuveiro. Banho de 15 minutos em chuveiro elétrico consome 144 litros de água.

2 - Na cozinha

Jogue os restos de comida no lixo. Molhe a louça e feche a torneira. Ensaboe tudo o que tem de ser lavado e, então, abra a torneira novamente para enxaguar. Com a torneira aberta em 15 minutos, 243 litros de água são gastos. Com a torneira fechada enquanto as louças são ensaboadas, você consome cinco vezes menos.

3 - Na piscina

Se você tem uma piscina de tamanho médio exposta ao sol e à ação do vento, você perde aproximadamente 126 litros de água/dia por evaporação. Com uma cobertura (material plástico), a perda é reduzida em 90%.

5 - No jardim

Para molhar as plantas, use um regador ou mangueira com esguicho que permite a interrupção do fluxo de água.

4 - Lavando roupa

Só utilize a máquina de lavar quando estiver com sua capacidade total. No tanque, deixe as roupas de molho e use a mesma água para esfregar e ensaboar. Utilize a água usada no tanque para lavar o quintal e a área de serviço.

6 - Escovando os dentes e fazendo a barba

Enquanto estiver escovando os dentes, deixe a torneira da pia fechada. Reabra apenas para enxaguar a boca. Faça da mesma forma quando estiver fazendo a barba

7 - Na calçada e no quintal

Jamais use água para limpar a calçada e o quintal. Use a vassoura. Ao lavar a calçada ou o quintal com a torneira aberta por 15 minutos, você consumirá cerca de 280 litros de água.

8 - Vaso sanitário

Não use o vaso como lixeira ou cinzeiro e não acione a descarga à toa, pois ela gasta muita água e seu consumo vai aumentar desnecessariamente. Mantenha a válvula da descarga sempre regulada e, assim que os vazamentos forem notados, conserte imediatamente.

9 - Vazamentos

A conservação e manutenção das instalações internas dos imóveis são, de acordo com a legislação e regulamentos vigentes, de inteira responsabilidade dos usuários do serviço de abastecimento de água. O limite de responsabilidade da Embasa se encerra no ponto de entrega da água canalizada (até a caixa do hidrômetro). Fique atento aos vazamentos em sua casa.

Caixas d'água, descargas e torneiras pingando causam prejuízo na conta, pois, de gota em gota, sua conta também vai aumentando. E lembre-se de que as descargas acopladas gastam menos água.

Verifique o vaso sanitário jogando farinha no fundo da privada. Se houver movimentação é porque há vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

Para detectar vazamentos em tubos e conexões, mantenha os registros abertos e feche todas as torneiras e saídas de água do imóvel. Observe se o hidrômetro registra alteração nos ponteiros dos relógios ou no marcador depois de uma hora sem consumir água no imóvel. Veja, também, se não há manchas de umidade nas paredes.

E o principal a lembrar: conserte os vazamentos de imediato, assim que forem descobertos.

Desperdício de água no Brasil

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o Brasil desperdiçou, só em 2022, cerca de 7,0 bilhões de metros cúbicos, equivalente a 7.636 piscinas olímpicas de água tratada. Em paralelo, o índice de perdas na distribuição totaliza 38% de desperdício, antes de chegar às residências em todo território nacional.

O estudo ainda demonstra que a água potável perdida em diversas operações, abasteceria toda população do Rio Grande do Sul, 10,6 milhões de pessoas, por no mínimo 5 anos. Além disso, cerca de 32 milhões de brasileiros sofrem com a ausência de água tratada no Brasil.