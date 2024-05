Saiba quem é o líder do CV de Minas que vivia há dois anos em Trancoso | A TARDE

Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV), no estado de Minas Gerais, Marcio Tadeu Lopes Coelho, vulgo Marcinho VP, de 39 anos, foi preso na tarde de terça-feira, 21, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, durante a ‘Operação Camaleón’.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, Marcinho VP era o chamado '02' da facção no estado mineiro e vivia no paraíso baiano há cerca de dois anos, onde se escondia das autoridades e seguia no comando da organização criminosa.



Considerado alvo prioritário em Minas Gerais, o suspeito possuia dois mandados de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de diversas passagens policiais. Ele é apontado como responsável por liderar as atividades da facção no Morro das Pedras em Belo Horizonte, no Vale do Mucuri, em toda a região sul da Bahia, além de exercer grande influência na Rocinha, estado do Rio de Janeiro.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Crime de Porto Seguro, foram encontrados documentos falsos (apresentados aos policiais com o objetivo de ocultar a sua real identidade), drogas e arma de fogo. A prisão decorre de ação de investigação que busca identificar indivíduos de alta periculosidade que se instalaram na região sul e extremo sul da Bahia, com o intuito da prática do tráfico ilícito de entorpecentes e crimes correlatos.

