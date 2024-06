Saiba quem é o traficante com ligação com o PCC morto na BA

Criminoso acumulava passagens pela polícia e era apontado como 'chefão' do crime no norte do estado - Foto: Reprodução | Divulgação

Apontado pela polícia como principal liderança de uma facção criminosa e com fortes ligações com Primeiro Comando da Capital (PCC), no município de Esplanada, norte do estado, Jaílson Jesus de Sousa, o "Fumaça", de 46 anos, morreu após confrontar agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), no último domingo, 8. No entanto, não foi a primeira vez que ele foi alvo da polícia. Segundo apurações da reportagem do Portal A TARDE, Fumaça colecionava passagens pela polícia e já fugiu até de presídio em Sergipe.

Leia também:

>> Líder da Katiara em Valéria, 'Léo Barata' é condenado a 16 anos

>> PM que quebrou braço de jovem está sob investigação, diz secretário

>> Werner garante intenso reforço policial no São João 2024

Em 2016, o criminoso, que era considerado o 'chefão' do crime no litoral norte baiano, e também com atuação no estado de Sergipe, foi preso na cidade de Entre Rios. Ele havia fugido do Copemcan (Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto), em São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju (SE). Na ação, o criminoso foi encontrado em posse de uma pistola 40. pertencente à polícia Civil do Rio Grande do Norte, além de outras duas pistolas, R$ 2 mil, em dinheiro, e uma motocicleta. Ele era investigado por ter participação em dezenas de homicídios, além de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Arma apreendida com 'Fumaça' durante operação de domingo | Foto: Reprodução | Divulgação

Entre os homicídios está o de Antônio Batista dos Santos Neto, em junho do mesmo ano. Segundo as investigações da Polícia Civil, Fumaça, na época já preso em Sergipe, teria ordenado a morte da vítima, que na ocasião, estava acompanhada da mulher e da filha de 13 anos, quando teve seu veículo alvejado.

Leia também: Quase 50 líderes de facções foram localizados em 2024, aponta SSP

Em 2013, o criminoso já era um dos alvos das autoridades por 'chefiar' uma guerra pela disputa de pontos de venda de drogas em Esplanada e imediações.

No domingo, ele foi localizado durante uma operação da Ficco e Cipe Litoral Norte na cidade de Entre Rios, após ações de inteligência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Fumaça atirou contra os policiais, acabou ferido, foi socorrido, mas não resistiu.

Com o traficante foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, carregador e munições. As ações ostensivas e de inteligência foram reforçadas na região.