Werner garante intenso reforço policial no São João 2024

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, garantiu que as festividades do São João de 2024 na Bahia terão reforço policial. A informação foi divulgada durante coletiva na manhã desta segunda-feira, 10, que apresentou o balanço dos primeiros cinco meses deste ano.



Entre o auxílio informado por ele, encontram-se agentes da Polícia Civil e Militar, em conjunto com profissionais dos Bombeiros que estão encerrando o curso de formação e irão agir, sob supervisão, nas festas de junho.



"Nós temos também mais 1.700 policiais militares de formação que, inclusive, já começarão a operação acompanhada neste São João, que é um evento que é feito em uma estratégia prática na formação desses policiais, melhorando ainda a capacitação deles. Deles, temos 500 bombeiros militares também em formação, que também atuarão da mesma forma com a PM, já em treinamento durante a operação de São João", disse Werner.



Além disso, o secretário também assegurou o crescimento no número de formandos no Departamento de Polícia Técnica (DPT). "Temos a maior turma da história do DPT em formação, são 500 peritos criminais, médicos legais, de ontologia, e peritos técnicos em formação no DPT, que concluirão o curso de formação com a Polícia Civil até o final desse mês e com uma expectativa de posse a partir de agosto", comentou.



A crescente nos números de cadetes em processo de formação neste ano é resultado de um maior investimento na área da segurança pública do estado baiano, conforme o planejamento feito da gestão anual.

