Saiba quem era o 'dama de espadas' morto em confronto com a polícia | A TARDE

O 'Dama do Espadas' do Baralho do Crime, morto em confronto com a polícia na madrugada desta terça-feira, 2, foi identificado como Genildo Amparo do Nascimento, mais conhecido como 'Gene'.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o suspeito era natural da cidade de Valença, na região do baixo sul da Bahia. Ele passou a integrar o Baralho do Crime em junho de 2019.

Na ocasião em que entrou na lista de procurados, outros seis indivíduos foram adicionados juntamente – Vaninha, Gordo Paloso, Bolota, Elias, Patolino e Maicon.



Gene também era apontado pela polícia como uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), com atuação na capital e em diversos municípios do interior baiano.



A primeira prisão de Gene aconteceu em março de 2015, na cidade de Miguel Calmon, por suspeita de participação em crime de duplo homicídio e roubo de moto, ocorrido no povoado de França, em Piritiba.