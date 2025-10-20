Saiba quem eram os baianos mortos em acidente de ônibus em Pernambuco

No total, estavam 40 passageiros a bordo - Foto: Divulgação/Tv Globo

Sete das 17 pessoas que morreram no acidente com um ônibus de turismo no Agreste de Pernambuco eram baianas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia aconteceu na noite de sexta-feira, 17, quando os passageiros retornavam de uma viagem de compras ao Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe.

O ônibus havia saído de Brumado, no sudoeste da Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, e seguia de volta para a Bahia. No total, estavam 40 passageiros a bordo, número superior ao declarado.

As vítimas baianas eram naturais de Caetité, Barra da Estiva, Caculé, Boquira, Mortugaba e Rio do Pires. Elas foram identificadas como:

Maria Fernandes Brito (Caetité)

Sirlândia Machado (Barra da Estiva)

Marlene Medeiros (Barra da Estiva)

Gleisson Pereira (Caculé)

Anderson Domingos Rocha (Rio do Pires)

Iranir Rocha Souza (Mortugaba)

Sirlândia e Marlene eram mãe e filha. Sirlândia de Souza Machado foi secretária de Administração no município de Barra. A prefeitura emitiu uma nota lamentando o acidente e decretou dois dias de luto oficial.

"A Prefeitura Municipal de Barra da Estiva lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido no Estado de Pernambuco, que infelizmente resultou na morte de Sirlandia de Souza Machado, ex-secretária de Administração deste município, e de sua mãe, Marlene Medeiros de Souza, além de outras vítimas.

A identidade de uma delas, de Boquira, ainda não foi divulgada.

Acidente

O ônibus transportava cerca de 30 passageiros que haviam saído da Bahia para fazer compras em Pernambuco. O acidente aconteceu após o veículo deixar Santa Cruz do Capibaribe (PE) com destino a Brumado (BA).

O veículo tombou no trecho do distrito de Serra dos Ventos, no Agreste de Pernambuco. Ainda não se sabe a causa do acidente nem o número exato de mortos e feridos.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), prestou solidariedade às vítimas e afirmou que irá auxiliar o governo de Pernambuco. "Estamos acompanhando de perto a situação e prontos para oferecer apoio", disse o governador no X.

Causa

O ônibus que tombou na BR-423, entre os municípios de Saloá e Paranatama, na noite da sexta-feira, 17, acessou a contramão e atingiu rochas que estavam às margens da rodovia.

Em seguida, o condutor do veículo conseguiu voltar para o sentido correto e colidiu novamente em um barranco de areia antes de tombar, segundo informação divulgada na manhã deste sábado, 18, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).