Saiba situação de sobreviventes de tragédia em Madre de Deus | A TARDE

O diretor do Hospital Municipal de Madre de Deus, Márcio Menezes, detalhou o estado de saúde dos sobreviventes do naufrágio na Baía de Todos os Santos. Até o momento, foram confirmadas cinco mortes.

"Nós atendemos 11 pacientes, cinco já chegaram em óbito", detalhou o diretor. Dentre as vítimas que foram resgatadas após o barco virar, duas seriam crianças.

De acordo com o profissional de saúde, as outras seis pessoas que foram atendidas no hospital se encontram em quadro estável.

"Duas crianças, uma de 1 ano e outra de 6 anos. A de 6 precisou ser reanimada. Ambas estão estáveis e foram transferidas para o HGE (Hospital Geral do Estado) e Hospital do Subúrbio. Duas mulheres vítimas de afogamento, estão estáveis, e foram transferidas para o HGE e Hospital Roberto Santos, e outras duas com quadro de ansiedade", completou.

Por fim, Márcio Menezes ainda agradeceu ao apoio recebido pelos municípios vizinhos. "Contamos com o apoio do Samu, das unidades de saúde de Salvador e Candeias".

Os corpos serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), da cidade de Santo Amaro.