Salvador deve ter chuvas intensas durante a semana; veja previsão

Nesta semana, chuvas intensas chegam à capital baiana. Por influência de uma massa de ar quente e úmida, o aumento da nebulosidade junto a atuação de uma frente fria vinda do oceano Atlântico pode provocar chuvas mais intensas nestes primeiros dias.

De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a partir desta segunda-feira, 14, até o próximo domingo, 20, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e moderadas a qualquer hora do dia.

Os soteropolitanos podem esperar temperaturas que devem variar entre a mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.