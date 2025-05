Salvador lidera em títulos canceláveis na Bahia; veja como resolver

Bahia tem mais de 260 mil eleitores em risco de perder o título - Foto: Reprodução | TRE-BA

Com mais de 60 mil eleitores em situação irregular, Salvador lidera o número de títulos de eleitor passíveis de cancelamento na Bahia. De acordo com dados atualizados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 60.478 eleitores(as) da capital baiana estão com o título passível de cancelamento.

O levantamento, disponível no portal de Estatísticas do TSE e extraído na última terça-feira, 13, revela ainda que outras grandes cidades baianas também apresentam números preocupantes de eleitores com pendências na Justiça Eleitoral.

Logo após Salvador, aparecem:

Feira de Santana, com "9.349" títulos em risco;

Vitória da Conquista, com "7.311";

Camaçari, com "5.770".

Já Porto Seguro, que ocupa a 10ª posição entre os maiores colégios eleitorais do estado, aparece em 5º lugar no ranking de irregularidades, com "5.278 títulos com risco de cancelamento".

Mais de 260 mil eleitores podem ter o título cancelado na Bahia

Somando todos os municípios, a Bahia tem mais de 260 mil eleitores em risco de perder o título caso não regularizem a situação até 19 de maio, data-limite estabelecida pela Justiça Eleitoral.

O cancelamento do título ocorre quando "a eleitora ou o eleitor deixa de votar em três eleições consecutivas, sem apresentar justificativa nem pagar as multas correspondentes". Caso a regularização não seja feita a tempo, o cidadão fica impedido de votar nas eleições 2026, além de sofrer restrições em concursos públicos, emissão de passaporte e acesso a programas sociais.

Como regularizar o título de eleitor e evitar o cancelamento

A regularização pode ser feita de forma rápida e prática por meio de:

Aplicativo e-Título;

Autoatendimento Eleitoral no site do TSE;

Cartório eleitoral mais próximo da residência.

Para quitar as pendências, o eleitor deve pagar as multas eleitorais, que podem ser pagas por:

PIX, com compensação imediata e atualização automática no sistema;

Cartão de crédito, diretamente nas plataformas digitais;

Boleto (Guia de Recolhimento da União – GRU), que pode levar até 48 horas para ser compensado.

Segundo o TSE, "os pagamentos via PIX são processados imediatamente, com atualização automática no cadastro do(a) eleitor(a). Já os feitos por GRU podem levar até 48 horas para compensação e é preciso aguardar esse prazo para a efetivação da regularização".