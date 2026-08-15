Salvador recebe conferência sobre ancestralidade e espiritualidade

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Salvador recebe, nos dias 22 e 23 de agosto, uma conferência nacional gratuita sobre ancestralidade e espiritualidade. O encontro será realizado no Hotel Bahia Mar e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Promovida pela Escola Espiritual da Rosacruz Áurea, a conferência pretende discutir a relação entre ancestralidade e espiritualidade a partir da visão de uma escola iniciática contemporânea voltada à transformação da consciência e da vida humana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação reúne dirigentes da instituição no Brasil, que também participam dos encontros semanais transmitidos pelas redes sociais da organização. Juntos, os canais da Rosacruz Áurea somam 834 mil inscritos entre YouTube, Facebook e Instagram.

O encontro em Salvador será conduzido por Aquilino Neto, Carlos César e Claudio Moraes, dirigentes da instituição no país. Claudio Moraes também atua como articulista do jornal Valor Econômico.

Programação ocorre em dois dias

No sábado, 22, as atividades serão realizadas das 15h às 20h. No domingo, 23, a programação começa às 9h e segue até o meio-dia.

O evento é gratuito e aberto ao público. A organização recomenda que os interessados façam a inscrição antecipadamente.

Terceira conferência itinerante do ano

O evento faz parte de uma série de conferências itinerantes realizadas pela Rosacruz Áurea no Brasil ao longo de 2026.

A primeira edição ocorreu em Manaus, no Amazonas, e abordou a relação entre espiritualidade, sustentabilidade e meio ambiente. Em Uberlândia, Minas Gerais, a segunda conferência discutiu inteligência artificial e inteligência espiritual.

A etapa de Salvador mantém a proposta de levar diferentes temas contemporâneos para uma reflexão a partir da espiritualidade.