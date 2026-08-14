Advogado é preso por suspeita de envolvimento na morte de colega por disputa de terra

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Um advogado de 53 anos foi preso nesta sexta-feira, 14, durante uma operação que investiga o assassinato do também advogado Diego Fraga de Castro, de 41 anos, encontrado morto a tiros dentro de um carro na zona rural de Jeremoabo, no norte da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso é apontado como o principal suspeito de envolvimento no homicídio. A investigação identificou que ele e Diego mantinham desavenças antigas relacionadas a uma disputa envolvendo propriedades rurais no município. O nome do investigado não foi divulgado.

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A prisão ocorreu durante a Operação Emboscada, realizada em Jeremoabo e Paulo Afonso. Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a ação.

Em uma propriedade ligada ao advogado investigado, os policiais encontraram duas armas de fogo e um caminhão com restrição de roubo e placa adulterada.

Apesar de ser investigado pela morte de Diego, o advogado foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e receptação. Outros dois homens encontrados na propriedade também acabaram presos em flagrante por posse irregular de arma.

A polícia apreendeu ainda aparelhos celulares e outros objetos que serão submetidos à análise. O material poderá ajudar a esclarecer as circunstâncias do assassinato e apontar se os três investigados tiveram participação no crime.

Relembre o caso

Diego Fraga de Castro foi encontrado morto no dia 4 de agosto, dentro de um veículo na zona rural de Jeremoabo. O corpo do advogado apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Após o crime, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) e a Subseção de Paulo Afonso lamentaram a morte e cobraram agilidade na investigação. A entidade também informou que indicaria um representante para acompanhar o andamento das apurações.

As investigações continuam para determinar como o homicídio foi executado, esclarecer a participação dos investigados e identificar outros possíveis envolvidos.