Amigos perdem visão e audição após beberem conhaque na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Dois amigos, de 29 e 42 anos, precisaram de atendimento médico após apresentarem alterações na visão e na audição depois de consumirem conhaque em Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá. Apesar da suspeita inicial, as secretarias de Saúde da Bahia e do município descartaram intoxicação por metanol.

O caso aconteceu na noite de terça-feira, 12, após os homens comprarem uma garrafa de conhaque em um mercado próximo de casa e começaram a passar mal cerca de 40 minutos após ingerirem a bebida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A irmã de um dos pacientes relatou à TV Bahia que o homem de 29 anos apresentou perda da visão, enquanto o amigo, de 42, teve alterações na audição.

Os dois foram atendidos inicialmente no Hospital de Mutuípe e, posteriormente, transferidos para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). De acordo com a família, medicamentos para desintoxicação foram administrados durante o atendimento.

Os pacientes receberam alta médica na quarta-feira,13, mas segundo familiares, os resultados dos exames realizados no hospital não foram informados.

Suspeita de metanol descartada

A ocorrência passou a ser investigada pela Polícia Civil. Inicialmente, uma das hipóteses apuradas pela polícia era de que a bebida pudesse estar contaminada com metanol. A possibilidade, no entanto, foi descartada pelas autoridades de saúde.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que a suspeita de intoxicação por metanol foi descartada. A Secretaria Municipal de Saúde de Mutuípe também afirmou que os dois casos investigados no município não foram relacionados à substância.

Segundo a gestão municipal, até o momento não há casos confirmados de intoxicação por metanol relacionados às ocorrências investigadas em Mutuípe. A situação continua sendo acompanhada pelos órgãos de Vigilância em Saúde.

Polícia apura origem da bebida

Policiais chegaram a ir ao hospital, na quarta-feira, para ouvir os dois pacientes. Eles também devem prestar novos esclarecimentos e entregar aos investigadores a garrafa do conhaque consumido.

Mesmo com a hipótese de intoxicação por metanol descartada pelas autoridades de saúde, a Polícia Civil mantém a investigação para esclarecer o que provocou os sintomas.

A Delegacia Territorial de Mutuípe apura a procedência da bebida, as circunstâncias em que ocorreu o consumo e se existe relação entre a ingestão do conhaque e as alterações apresentadas pelos dois homens.