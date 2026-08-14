Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Amigos perdem visão e audição após beberem conhaque na Bahia

Homens compraram uma garrafa de conhaque em um mercado próximo de casa e começaram a passar mal

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Amigos perdem visão e audição após beberem conhaque na Bahia
Foto: Reprodução redes sociais

Dois amigos, de 29 e 42 anos, precisaram de atendimento médico após apresentarem alterações na visão e na audição depois de consumirem conhaque em Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá. Apesar da suspeita inicial, as secretarias de Saúde da Bahia e do município descartaram intoxicação por metanol.

O caso aconteceu na noite de terça-feira, 12, após os homens comprarem uma garrafa de conhaque em um mercado próximo de casa e começaram a passar mal cerca de 40 minutos após ingerirem a bebida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A irmã de um dos pacientes relatou à TV Bahia que o homem de 29 anos apresentou perda da visão, enquanto o amigo, de 42, teve alterações na audição.

Os dois foram atendidos inicialmente no Hospital de Mutuípe e, posteriormente, transferidos para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). De acordo com a família, medicamentos para desintoxicação foram administrados durante o atendimento.

Os pacientes receberam alta médica na quarta-feira,13, mas segundo familiares, os resultados dos exames realizados no hospital não foram informados.

Leia Também:

AÇÃO POLICIAL

Três homens e uma mulher integrantes do CV morrem em confronto com a PM em Plataforma
Três homens e uma mulher integrantes do CV morrem em confronto com a PM em Plataforma imagem

POLÍCIA

Rifeiro de 32 anos é morto a tiros dentro do próprio carro no Sul da Bahia
Rifeiro de 32 anos é morto a tiros dentro do próprio carro no Sul da Bahia imagem

POLÍCIA

Buscas por três adolescentes desaparecidas na Bahia chegam ao 12º dia
Buscas por três adolescentes desaparecidas na Bahia chegam ao 12º dia imagem

Suspeita de metanol descartada

A ocorrência passou a ser investigada pela Polícia Civil. Inicialmente, uma das hipóteses apuradas pela polícia era de que a bebida pudesse estar contaminada com metanol. A possibilidade, no entanto, foi descartada pelas autoridades de saúde.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que a suspeita de intoxicação por metanol foi descartada. A Secretaria Municipal de Saúde de Mutuípe também afirmou que os dois casos investigados no município não foram relacionados à substância.

Segundo a gestão municipal, até o momento não há casos confirmados de intoxicação por metanol relacionados às ocorrências investigadas em Mutuípe. A situação continua sendo acompanhada pelos órgãos de Vigilância em Saúde.

Polícia apura origem da bebida

Policiais chegaram a ir ao hospital, na quarta-feira, para ouvir os dois pacientes. Eles também devem prestar novos esclarecimentos e entregar aos investigadores a garrafa do conhaque consumido.

Mesmo com a hipótese de intoxicação por metanol descartada pelas autoridades de saúde, a Polícia Civil mantém a investigação para esclarecer o que provocou os sintomas.

A Delegacia Territorial de Mutuípe apura a procedência da bebida, as circunstâncias em que ocorreu o consumo e se existe relação entre a ingestão do conhaque e as alterações apresentadas pelos dois homens.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia metanol Mutuipe Saúde

Relacionadas

Mais lidas