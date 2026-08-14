Buscas por três adolescentes desaparecidas na Bahia chegam ao 12º dia

As forças de segurança mantêm, nesta sexta-feira, 14, as buscas por Larissa Ribeiro Ferreira, Érica Rodrigues dos Santos e Maria Eduarda Santos Flores, desaparecidas entre os dias 2 e 3 de agosto em Eunápolis e Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. As adolescentes têm 15, 15 e 17 anos, respectivamente.

A investigação trabalha com a possibilidade de que os casos estejam relacionados e apura uma possível ligação com organizações criminosas que atuam na região. A principal linha considera conflitos associados ao tráfico de drogas, mas a polícia ainda não confirmou o envolvimento direto das jovens com atividades criminosas.

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Suspeito foi preso durante investigação

No decorrer das diligências, um homem de 20 anos, apontado pela investigação como marido de Érica, foi preso no dia 6 de agosto, no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro. A prisão ocorreu por tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito.

A participação dele no desaparecimento da adolescente também é investigada. De acordo com a Polícia Civil, o comportamento do suspeito chamou atenção porque ele não procurou as autoridades para informar o desaparecimento de Érica. Durante as buscas, ainda segundo a corporação, ele afirmava que a jovem estaria morta.

Apesar disso, nenhuma das três adolescentes teve a morte confirmada pela Polícia Civil.

Na casa do investigado, os policiais encontraram uma mala contendo roupas e objetos atribuídos a Érica. O material foi recolhido e será periciado. No imóvel também foram apreendidos cerca de 23 gramas de cocaína, 320 gramas de maconha, 13 munições de calibre 9 mm, dois celulares, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e outros objetos.

A operação contou com policiais da Delegacia Territorial de Eunápolis, do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento), unidades do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN).

Polícia apura possível ação de grupos criminosos

O delegado Manoel Vieira afirmou, em entrevista à TV Santa Cruz na quarta-feira, 12, que os três desaparecimentos são investigados dentro de um mesmo contexto.

Conforme a apuração apresentada pelo delegado, duas adolescentes teriam sido sequestradas entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Érica, por sua vez, teria sido levada na manhã de segunda-feira, no distrito de Vera Cruz.

A investigação considera a possível participação de integrantes de organizações criminosas. Uma das hipóteses analisadas é de que os desaparecimentos estejam relacionados a uma retaliação entre grupos ou a conflitos ligados ao tráfico de drogas na região.

Vieira também informou que duas das adolescentes teriam relações com integrantes de organizações criminosas. Ainda assim, a polícia não confirmou que as jovens participassem diretamente de atividades criminosas.

Segundo o delegado, a investigação já chegou a uma linha principal e identificou possíveis mandantes dos sequestros, mas outras possibilidades continuam sob apuração.

Objetos encontrados em área de mata

As equipes ampliaram as buscas na quinta-feira, 13, quando localizaram uma pá, sacos plásticos e fita adesiva em uma área extensa de mata e brejo. O local tem vegetação densa e acesso difícil.

Os objetos foram recolhidos para perícia, que deverá verificar se existe alguma relação entre os materiais encontrados e o desaparecimento das adolescentes. Os investigadores também identificaram indícios de movimentação recente de pessoas na região.

Participaram da operação equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo a Delegacia Territorial de Eunápolis, o GATTI/Descobrimento e o 28º Batalhão da Polícia Militar.

Além da tentativa de localizar as três adolescentes, as forças de segurança informaram que as diligências buscam reunir elementos que possam ajudar na investigação de outros desaparecimentos registrados na região nos anos de 2024 e 2025.