POLÍCIA
Rifeiro de 32 anos é morto a tiros dentro do próprio carro no Sul da Bahia
Polícia Civil ouve testemunhas e analisa imagens de câmeras de segurança para identificar o autor
Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros na quinta-feira, 13, em Gandu, no baixo sul da Bahia. Jailton França dos Santos estava dentro do próprio carro, em frente à residência onde morava, no bairro João Assis, quando foi atingido pelos disparos.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, Jailton foi baleado cinco vezes. Após ser ferido, ele recebeu atendimento e precisou ser transferido de helicóptero para uma unidade de saúde, mas não resistiu.
Além de trabalhar como rifeiro, Jailton também atuava no setor de terraplanagem.
Investigação
O assassinato é investigado pela Delegacia Territorial de Gandu. Conforme a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas na tentativa de identificar o autor do crime e esclarecer o que teria motivado o homicídio.
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Imagens de câmeras de segurança também são analisadas pelos investigadores e podem contribuir para a elucidação do caso. Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso.
Velório e sepultamento
O corpo de Jailton é velado no Ginásio de Esportes, localizado no bairro Elizeu Leal, em Gandu. O cortejo fúnebre está programado para sair às 16h30 desta sexta-feira, 14.
O sepultamento será realizado no Cemitério Adinael, na região do Braço do Norte.