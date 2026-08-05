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POLÍCIA

Advogado é encontrado morto dentro de carro na zona rural de cidade da Bahia

Corpo do advogado apresentava marcas de disparos de arma de fogo

Luan Julião
Por
Advogado Diego Fraga de Castro, de 41 anos
Advogado Diego Fraga de Castro, de 41 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O advogado Diego Fraga de Castro, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã de terça-feira, 4, dentro de um carro localizado na zona rural do município de Jeremoabo, no nordeste da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela corporação, o corpo da vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do crime, nem sobre quem teria cometido o homicídio.

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A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Territorial (DT) de Jeremoabo, que trabalha para identificar a autoria e esclarecer a motivação do assassinato.

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A morte do advogado provocou reação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) e da Subseção de Paulo Afonso. Em nota conjunta, as entidades lamentaram o ocorrido e classificaram o caso com indignação.

A OAB informou que está reunindo informações para encaminhá-las à Procuradoria Jurídica e de Prerrogativas da seccional baiana, responsável por analisar as providências que poderão ser adotadas.

Além de acompanhar o andamento das investigações por meio da Subseção de Paulo Afonso, a OAB-BA anunciou que solicitará à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) uma apuração rigorosa e ágil do homicídio. A entidade também informou que indicará um representante para monitorar o caso.

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Tags

assassinato HOMICÍDIO investigação policial OAB Bahia

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