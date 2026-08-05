Advogado é encontrado morto dentro de carro na zona rural de cidade da Bahia

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O advogado Diego Fraga de Castro, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã de terça-feira, 4, dentro de um carro localizado na zona rural do município de Jeremoabo, no nordeste da Bahia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela corporação, o corpo da vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do crime, nem sobre quem teria cometido o homicídio.

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A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Territorial (DT) de Jeremoabo, que trabalha para identificar a autoria e esclarecer a motivação do assassinato.

A morte do advogado provocou reação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) e da Subseção de Paulo Afonso. Em nota conjunta, as entidades lamentaram o ocorrido e classificaram o caso com indignação.

A OAB informou que está reunindo informações para encaminhá-las à Procuradoria Jurídica e de Prerrogativas da seccional baiana, responsável por analisar as providências que poderão ser adotadas.

Além de acompanhar o andamento das investigações por meio da Subseção de Paulo Afonso, a OAB-BA anunciou que solicitará à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) uma apuração rigorosa e ágil do homicídio. A entidade também informou que indicará um representante para monitorar o caso.