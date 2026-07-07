Salvador recebe mutirão gratuito para ensinar inteligência artificial

Salvador será a próxima cidade a receber o Mutirão.AI, programa gratuito que oferece formação em inteligência artificial voltada para criadores de conteúdo, empreendedores e moradores das periferias. A iniciativa, promovida pela KondZilla e pela Flint, com apoio da OpenAI, acontece no dia 11 de julho, na Casa de Castro Alves, no Centro Histórico, com vagas limitadas.

As inscrições já estão abertas através deste link e dão acesso a uma programação que combina oficinas, atividades práticas e debates sobre como a inteligência artificial pode ser aplicada na criação de conteúdo, na música, no audiovisual, nos negócios e na rotina profissional.

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Tecnologia voltada para quem cria

A proposta do Mutirão.AI é aproximar o público das ferramentas de inteligência artificial por meio de uma linguagem acessível, mostrando como a tecnologia pode impulsionar criatividade, produtividade e geração de renda.

Entre os convidados estão Konrad Dantas, fundador da KondZilla, a especialista em inteligência artificial Eduarda Gama e artistas locais, que irão compartilhar experiências sobre o uso da IA em processos criativos e nas novas profissões ligadas ao universo digital.

Projeto chega à Bahia após sucesso no Ceará

Salvador recebe a segunda edição presencial do programa. A primeira foi realizada em Fortaleza e reuniu mais de 100 participantes interessados em aprender, na prática, como utilizar inteligência artificial em diferentes áreas.

Para Christian Rôças, diretor de Comunidades, Criadores e Talentos da OpenAI para a América Latina, o interesse demonstrado na estreia confirmou a necessidade de ampliar o acesso a esse tipo de formação.

"Estamos muito felizes em chegar a Salvador depois de uma primeira experiência tão positiva em Fortaleza. Ver mais de cem pessoas reunidas para aprender como usar a inteligência artificial na prática reforçou que existe uma demanda real por esse tipo de formação. Agora queremos levar essa experiência para o público baiano com o objetivo de fortalecer talentos, ajudar a destravar ideias e abrir caminhos reais de criação e oportunidades de trabalho para as comunidades."

Quem participou da primeira turma também relata os impactos da experiência. Professor de informática básica em Fortaleza, Wellington afirma que o curso mudou sua percepção sobre o uso da tecnologia.

"Foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive de ver como a IA pode ser tão importante na minha vida, até mesmo em coisas cotidianas. Eu vou passar isso para os meus alunos. Foi inexplicável, só quem esteve lá soube como foi conhecer um novo mundo."

Curso online amplia acesso

Além da formação presencial, os inscritos terão acesso gratuito ao curso online do Mutirão.AI, disponível para participantes de todo o Brasil.

As aulas são conduzidas pelos professores virtuais Bê e Marcão, personagens desenvolvidos com inteligência artificial, e abordam temas como criação de prompts, produção de imagens e vídeos, produtividade, marca pessoal e aplicações práticas da IA.

Para Konrad Dantas, a tecnologia representa uma oportunidade de ampliar o protagonismo das periferias.

"O funk nasceu da criatividade de quem nunca teve acesso à tecnologia e agora está usando a tecnologia para contar suas próprias histórias. Essa parceria com a Flint e OpenAI mostra que o futuro é coletivo, inclusivo e periférico. A favela sempre foi inovação."