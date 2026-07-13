Salvador supera rodovias federais da Bahia em número de acidentes de trânsito

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Salvador registrou mais acidentes de trânsito do que todas as rodovias federais da Bahia durante o último fim de semana. De acordo com a Transalvador, o período foram contabilizados 14 acidentes de trânsito com 15 pessoas feridas e uma vítima fatal.

A ocorrência com morte foi registrada no bairro Arraial do Retiro, onde houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta. A vítima, uma mulher de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Segundo a Polícia Civil, foram expedidas as guias periciais e de remoção logo após a ocorrência.

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Rodovias federais

As ocorrências na capital baiana ultrapassaram as registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todo o estado, que registrou 13 sinistros.

O acidente com maior número de vítimas foi o tombamento de ônibus com passageiros registado na região de Santo Estevão, BR-116, km 475. Foram 5 vítimas, mas com lesões leves.

Dos 9 óbitos registrados, 2 aconteceram em Teixeira de Freitas, BR-101, km 858, com a colisão frontal entre dois automóveis.

