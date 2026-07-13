BAHIA
Salvador supera rodovias federais da Bahia em número de acidentes de trânsito
Transalvador contabilizou 14 acidentes no fim de semana
Salvador registrou mais acidentes de trânsito do que todas as rodovias federais da Bahia durante o último fim de semana. De acordo com a Transalvador, o período foram contabilizados 14 acidentes de trânsito com 15 pessoas feridas e uma vítima fatal.
A ocorrência com morte foi registrada no bairro Arraial do Retiro, onde houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta. A vítima, uma mulher de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Segundo a Polícia Civil, foram expedidas as guias periciais e de remoção logo após a ocorrência.
Rodovias federais
As ocorrências na capital baiana ultrapassaram as registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todo o estado, que registrou 13 sinistros.
O acidente com maior número de vítimas foi o tombamento de ônibus com passageiros registado na região de Santo Estevão, BR-116, km 475. Foram 5 vítimas, mas com lesões leves.
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Dos 9 óbitos registrados, 2 aconteceram em Teixeira de Freitas, BR-101, km 858, com a colisão frontal entre dois automóveis.