VÍDEO: Caos na BR-324 chega ao sétimo dia sem previsão de normalização

Iniciada na última terça-feira, 7,ainterdição no km 604 da BR-324 segue sem previsão de liberação. Em nota enviada à imprensa na manhã desta segunda-feira, 13, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as obras de recuperação do pavimento seguem na rodovia.

As faixas da esquerda permanecem interditadas em ambos sentidos da rodovia, tanto para Salvador quanto para Feira de Santana. Assim, o tráfego ocorre pelas faixas da direita que estão liberadas.

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Segundo o órgão, apesar da restrição, o fluxo de veículos segue normal, sem registro de congestionamentos, permitindo a circulação com boa fluidez.

Mesmo após a liberação parcial do tráfego, os congestionamentos continuam afetando quem viaja entre Salvador e o interior do estado.

Veja vídeo divulgado nesta segunda:

Entenda causa do problema

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os danos na rodovia estão relacionados a uma falha em um antigo bueiro instalado no aterro da pista. Um vazamento na manilha que contribuiu para o comprometimento da estrutura já foi corrigido, mas os trabalhos de recuperação continuam.

Ainda conforme o órgão, a manutenção da interdição é necessária para garantir a segurança dos profissionais que atuam nas obras e dos motoristas que trafegam pela região. Enquanto os serviços são realizados, os veículos são direcionados para a pista lateral.

Caos no trânsito

Desde que o problema foi registrado, motoristas que trafegam no local têm enfrentado transtornos com engarrafamentos que já chegaram a sete quilômetros e 30 minutos de retenção.

Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada, mas, após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizam obras emergenciais desde então. Houve um trabalho de recuperação da via e, na sequência, foi iniciado o recapeamento do trecho afetado.

Por causa do risco de desabamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parte da pista no sentido Feira de Santana durante os trabalhos emergenciais.

No fim da tarde de quarta, 8, um dia depois do problema começar, o tráfego chegou a ser restabelecido, no entanto, a pista houve um novo surgimento de rachaduras e buracos, interditando novamente o local.

Outro trecho da rodovia também está em obra

A mesma rodovia tem passado por intervenções em outro trecho. Um contrato de R$ 5,7 milhões, formalizado na última nesta sexta-feira, 10, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), visa supervisionar as obras de duplicação e pavimentação da travessia urbana de Feira de Santana, na BR-324.

O recente contrato prevê a prestação de serviços técnicos especializados para acompanhar a execução das obras em um trecho de 7,2 quilômetros, entre o entroncamento com a BR-116 (acesso às BA-502 e BA-503) e o acesso ao Contorno de Feira de Santana, conhecido como Anel Viário.

As intervenções previstas incluem:

Implantação e duplicação de pistas;

pavimentação e ampliação da capacidade da rodovia;

melhorias na segurança viária, com eliminação de pontos críticos;

construção de obras de arte especiais, como pontes e viadutos.

A duplicação desse segmento é uma demanda histórica de motoristas que utilizam a BR-324, já que o trecho concentra congestionamentos frequentes e registra grande fluxo de veículos de carga e de passageiros.

A Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. será responsável por acompanhar a execução das obras, fiscalizando o cumprimento dos padrões técnicos e do cronograma. O contrato terá vigência até 23 de dezembro de 2028.

O portal A TARDE tentou contato com o DNIT para entender sobre o andamento das obras, previsão de conclusão, bem como medidas tomadas para que a pista não volte a afundar, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.