Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Cidades baianas participam de simulado de emergência

O simulado orientou, treinou e capacitou pessoas e órgãos de segurança dos municípios

Redação
Por Redação

Três cidades do Recôncavo Baiano participaram neste domingo, 12, segundo Exercício Prático de Simulado de Emergência promovido pela Usina de Pedra do Cavalo e as Defesas Civis de Cachoeira, Maragogipe e São Félix (BA).

O simulado orientou, treinou e capacitou pessoas e órgãos de segurança dos municípios para eventual situação de emergência. A atividade contou com a participação de moradores das três cidades e a atuação direta de profissionais, incluindo empregados da usina, consultores e representantes dos órgãos de segurança e defesas civis.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“O acidente é uma situação hipotética, mas o exercício é verdadeiro. Todos que fazem parte do sistema estão aprendendo: o empreendedor, os órgãos do governo e a comunidade. Desde o último simulado realizado, em 2023, em Cachoeira, São Félix e Maragogipe, tivemos uma evolução na cultura de prevenção e segurança nessas cidades devido às ações contínuas e preparatórias para o simulado. Esse é um dos propósitos da Política Nacional de Segurança de Barragens e nós, como Defesa Civil, estamos cuidando das pessoas”, disse o Osny Bomfim, superintendente da Defesa Civil do estado da Bahia.

A ação do simulado contou com a integração entre a Usina, autoridades e comunidade, consolidando práticas de fortalecimento à segurança coletiva e à confiança nos protocolos adotados. Somente entre abril e maio deste ano a Usina Pedra do Cavalo realizou um treinamento em mais de 9,5 mil residências, atingindo cerca de 37 mil pessoas.

Leia Também:

BAHIA

Secretário de cidade baiana morre após acidente de carro
Secretário de cidade baiana morre após acidente de carro imagem

POLÍTICA

Jerônimo reúne multidão e lideranças políticas em Bom Jesus da Lapa
Jerônimo reúne multidão e lideranças políticas em Bom Jesus da Lapa imagem

BAHIA

Uefs abre curso gratuito de programação com 200 vagas na Bahia
Uefs abre curso gratuito de programação com 200 vagas na Bahia imagem

“É sempre importante reforçar que a Usina de Pedra do Cavalo está em condições seguras e é monitorada 24 horas por dia durante os sete dias da semana. O Simulado representa apenas um dos momentos de um trabalho contínuo da Usina Pedra do Cavalo para preparação e conscientização de segurança de barragem no Recôncavo Baiano. Neste segundo exercício, ficou claro que uma atuação conjunta é capaz de fazer a diferença e que estamos no caminho certo para vivenciar uma cultura de segurança cada vez mais sólida nos municípios”, afirmou Dejair Lima, gerente da Usina Pedra do Cavalo.

Imagem ilustrativa da imagem Cidades baianas participam de simulado de emergência
Foto: Divulgação

Para o superintendente de Regulação e Segurança de Barragens da Agência Nacional de Águas (ANA), Alan Vaz, a ANA tem o papel de fazer a gestão do Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens e promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores.

“Hoje, acompanhamos o simulado em escala real, com o acionamento das sirenes, a evacuação da população e o direcionamento dela aos pontos de encontro. Esses procedimentos servem de exemplo a várias outras barragens do país, principalmente as barragens de acumulação de água que ainda não têm um sistema de emergência e simulados implementados e que podem conhecer e aproveitar esses aprendizados para aperfeiçoar o seu sistema de segurança, dar mais confiabilidade e reduzir os riscos de acidentes, além de deixar a população preparada para eventuais falhas ou rompimento das barragens”, finalizou Alan.

Informações em tempo real

Os moradores do Recôncavo Baiano podem acessar informações sobre a Usina Pedra do Cavalo por meio do aplicativo PROX, uma ferramenta que é utilizada como um canal direto de informação, permitindo que moradores recebam alertas e orientações em tempo real sobre a usina, como simulados, treinamentos e, principalmente, situações de emergência.

O aplicativo está disponível para download gratuito na Google Play Store e na App Store.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Segurança simulação

Relacionadas

Mais lidas