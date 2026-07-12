Cidades baianas participam de simulado de emergência

Três cidades do Recôncavo Baiano participaram neste domingo, 12, segundo Exercício Prático de Simulado de Emergência promovido pela Usina de Pedra do Cavalo e as Defesas Civis de Cachoeira, Maragogipe e São Félix (BA).

O simulado orientou, treinou e capacitou pessoas e órgãos de segurança dos municípios para eventual situação de emergência. A atividade contou com a participação de moradores das três cidades e a atuação direta de profissionais, incluindo empregados da usina, consultores e representantes dos órgãos de segurança e defesas civis.

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“O acidente é uma situação hipotética, mas o exercício é verdadeiro. Todos que fazem parte do sistema estão aprendendo: o empreendedor, os órgãos do governo e a comunidade. Desde o último simulado realizado, em 2023, em Cachoeira, São Félix e Maragogipe, tivemos uma evolução na cultura de prevenção e segurança nessas cidades devido às ações contínuas e preparatórias para o simulado. Esse é um dos propósitos da Política Nacional de Segurança de Barragens e nós, como Defesa Civil, estamos cuidando das pessoas”, disse o Osny Bomfim, superintendente da Defesa Civil do estado da Bahia.

A ação do simulado contou com a integração entre a Usina, autoridades e comunidade, consolidando práticas de fortalecimento à segurança coletiva e à confiança nos protocolos adotados. Somente entre abril e maio deste ano a Usina Pedra do Cavalo realizou um treinamento em mais de 9,5 mil residências, atingindo cerca de 37 mil pessoas.

“É sempre importante reforçar que a Usina de Pedra do Cavalo está em condições seguras e é monitorada 24 horas por dia durante os sete dias da semana. O Simulado representa apenas um dos momentos de um trabalho contínuo da Usina Pedra do Cavalo para preparação e conscientização de segurança de barragem no Recôncavo Baiano. Neste segundo exercício, ficou claro que uma atuação conjunta é capaz de fazer a diferença e que estamos no caminho certo para vivenciar uma cultura de segurança cada vez mais sólida nos municípios”, afirmou Dejair Lima, gerente da Usina Pedra do Cavalo.

Foto: Divulgação

Para o superintendente de Regulação e Segurança de Barragens da Agência Nacional de Águas (ANA), Alan Vaz, a ANA tem o papel de fazer a gestão do Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens e promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores.

“Hoje, acompanhamos o simulado em escala real, com o acionamento das sirenes, a evacuação da população e o direcionamento dela aos pontos de encontro. Esses procedimentos servem de exemplo a várias outras barragens do país, principalmente as barragens de acumulação de água que ainda não têm um sistema de emergência e simulados implementados e que podem conhecer e aproveitar esses aprendizados para aperfeiçoar o seu sistema de segurança, dar mais confiabilidade e reduzir os riscos de acidentes, além de deixar a população preparada para eventuais falhas ou rompimento das barragens”, finalizou Alan.

Informações em tempo real

Os moradores do Recôncavo Baiano podem acessar informações sobre a Usina Pedra do Cavalo por meio do aplicativo PROX, uma ferramenta que é utilizada como um canal direto de informação, permitindo que moradores recebam alertas e orientações em tempo real sobre a usina, como simulados, treinamentos e, principalmente, situações de emergência.

O aplicativo está disponível para download gratuito na Google Play Store e na App Store.