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Secretário de cidade baiana morre após acidente de carro

O carro em que o gestor estava teria colidido com um caminhão.

Carla Melo
Por
Secretário de finanças da cidade de Casa Nova, Leandro Maia
Secretário de finanças da cidade de Casa Nova, Leandro Maia - Foto: Reprodução

O secretário de finanças da cidade de Casa Nova, Leandro Maia, morreu no sábado, 11, após um acidente de trânsito. De acordo com a prefeitura da cidade, o carro em que o gestor estava teria colidido com um caminhão.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte de Leandro Maia e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

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“Recebo essa notícia com muita tristeza. Hoje nos despedimos de um homem que fazia parte da nossa equipe e que sempre exerceu sua função com responsabilidade e dedicação. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e de toda a nossa equipe neste momento de dor. Meus sentimentos e minhas orações,” declarou o prefeito Anisio Viana.

O sepultamento de Leandro Maia está previsto para acontecer neste domingo, 12, no município de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia.

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acidente Bahia Morte

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