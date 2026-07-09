Mulher é resgatada em casa tomada por lixo na Bahia

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Uma operação integrada da Prefeitura de Conceição do Coité, na região nordeste da Bahia, foi realizada nesta quinta-feira, 9, após a identificação de uma mulher vivendo em condições de extrema vulnerabilidade em uma residência no bairro Açudinho.

A mulher, identificada apenas pela inicial B., tem cerca de 36 anos, e foi encontrada em meio a uma grande quantidade de lixo acumulado dentro da casa.

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Segundo a administração municipal, o caso envolve questões relacionadas à saúde mental, assistência social e saúde pública.

A ação reuniu equipes de diferentes secretarias para prestar assistência à moradora e realizar a limpeza completa do imóvel.

Equipes das Secretarias de Limpeza Pública e de Assistência e Desenvolvimento Social, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Guarda Civil Municipal (GCM) e outros órgãos do município participaram da operação de resgate.

Durante o trabalho, duas caçambas de resíduos foram retiradas nas primeiras horas da operação, sendo necessário dar continuidade ao trabalho devido ao grande volume de materiais acumulados.

Agentes de vários órgãos participaram da operação - Foto: Reprodução

Enquanto a limpeza era realizada, profissionais do CAPS iniciaram o levantamento do histórico de atendimento da mulher.

As primeiras informações apontam que ela já havia recebido acompanhamento em saúde mental, com o último registro datado de 2024.

As equipes também trabalham para localizar familiares que possam auxiliar no atendimento da moradora.

Entre as medidas avaliadas está a possibilidade de uma nova internação, caso haja indicação dos profissionais responsáveis.

Ao final da operação, todo o lixo foi removido da residência. O acompanhamento da mulher continua sendo realizado pelos serviços municipais de saúde e assistência social. As informações são do Calila Notícias.