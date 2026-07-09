ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mulher é resgatada em casa tomada por lixo na Bahia
Operação da prefeitura reuniu equipes de saúde, assistência social e limpeza para atender a moradora
Uma operação integrada da Prefeitura de Conceição do Coité, na região nordeste da Bahia, foi realizada nesta quinta-feira, 9, após a identificação de uma mulher vivendo em condições de extrema vulnerabilidade em uma residência no bairro Açudinho.
A mulher, identificada apenas pela inicial B., tem cerca de 36 anos, e foi encontrada em meio a uma grande quantidade de lixo acumulado dentro da casa.
Segundo a administração municipal, o caso envolve questões relacionadas à saúde mental, assistência social e saúde pública.
A ação reuniu equipes de diferentes secretarias para prestar assistência à moradora e realizar a limpeza completa do imóvel.
Equipes das Secretarias de Limpeza Pública e de Assistência e Desenvolvimento Social, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Guarda Civil Municipal (GCM) e outros órgãos do município participaram da operação de resgate.
Durante o trabalho, duas caçambas de resíduos foram retiradas nas primeiras horas da operação, sendo necessário dar continuidade ao trabalho devido ao grande volume de materiais acumulados.
Enquanto a limpeza era realizada, profissionais do CAPS iniciaram o levantamento do histórico de atendimento da mulher.
As primeiras informações apontam que ela já havia recebido acompanhamento em saúde mental, com o último registro datado de 2024.
As equipes também trabalham para localizar familiares que possam auxiliar no atendimento da moradora.
Entre as medidas avaliadas está a possibilidade de uma nova internação, caso haja indicação dos profissionais responsáveis.
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Ao final da operação, todo o lixo foi removido da residência. O acompanhamento da mulher continua sendo realizado pelos serviços municipais de saúde e assistência social. As informações são do Calila Notícias.