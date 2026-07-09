Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mulher é resgatada em casa tomada por lixo na Bahia

Operação da prefeitura reuniu equipes de saúde, assistência social e limpeza para atender a moradora

Andrêzza Moura
Por
Mulher vivia em maio ao lixo
Mulher vivia em maio ao lixo - Foto: Reprodução

Uma operação integrada da Prefeitura de Conceição do Coité, na região nordeste da Bahia, foi realizada nesta quinta-feira, 9, após a identificação de uma mulher vivendo em condições de extrema vulnerabilidade em uma residência no bairro Açudinho.

A mulher, identificada apenas pela inicial B., tem cerca de 36 anos, e foi encontrada em meio a uma grande quantidade de lixo acumulado dentro da casa.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a administração municipal, o caso envolve questões relacionadas à saúde mental, assistência social e saúde pública.

A ação reuniu equipes de diferentes secretarias para prestar assistência à moradora e realizar a limpeza completa do imóvel.

Equipes das Secretarias de Limpeza Pública e de Assistência e Desenvolvimento Social, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Guarda Civil Municipal (GCM) e outros órgãos do município participaram da operação de resgate.

Durante o trabalho, duas caçambas de resíduos foram retiradas nas primeiras horas da operação, sendo necessário dar continuidade ao trabalho devido ao grande volume de materiais acumulados.

Agentes de vários órgãos participaram da operação
Agentes de vários órgãos participaram da operação - Foto: Reprodução

Enquanto a limpeza era realizada, profissionais do CAPS iniciaram o levantamento do histórico de atendimento da mulher.

As primeiras informações apontam que ela já havia recebido acompanhamento em saúde mental, com o último registro datado de 2024.

As equipes também trabalham para localizar familiares que possam auxiliar no atendimento da moradora.

Entre as medidas avaliadas está a possibilidade de uma nova internação, caso haja indicação dos profissionais responsáveis.

Leia Também:

ESTUDO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA

Plano de mobilidade da RMS projeta Metrô até a Barra e VLT em Camaçari
Plano de mobilidade da RMS projeta Metrô até a Barra e VLT em Camaçari imagem

MEDO NO SHOPPING

Após massacre em cinema, liberdade de Mateus Meira em Salvador provoca medo e debate
Após massacre em cinema, liberdade de Mateus Meira em Salvador provoca medo e debate imagem

OPERAÇÃO EL PATRÓN

Binho Galinha é condenado a 36 anos e 9 meses de prisão
Binho Galinha é condenado a 36 anos e 9 meses de prisão imagem

Ao final da operação, todo o lixo foi removido da residência. O acompanhamento da mulher continua sendo realizado pelos serviços municipais de saúde e assistência social. As informações são do Calila Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

CAPS Conceição do Coité Saúde mental CAPS

Relacionadas

Mais lidas