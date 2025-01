Santander realiza leilão com 39 imóveis na Bahia

Santander leiloa mais de 220 imóveis com lances a partir de R$ 39 mil - Foto: Reprodução

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, promoverá o primeiro leilão de imóveis residenciais de 2025 no próximo dia 14 de janeiro. O evento será conduzido pelo leiloeiro oficial Fernando Cerello, no site da Mega Leilões.

Entre os mais de 220 imóveis ofertados em diversos estados brasileiros, a Bahia ganha destaque com 39 opções disponíveis, sendo 16 delas localizadas em Salvador. Há oportunidades para aquisição de apartamentos, casas, chácaras e até lojas comerciais, com lances iniciais que variam entre R$ 39 mil e R$ 5,5 milhões.

Leia mais:

>> UNEB divulga edital de convocação para provas do Vestibular 2025

>> Forças de segurança da Bahia realizaram apreensão recorde de 86 fuzis em 2024

>> Presidente da Câmara de Vereadores de Tucano morre em acidente

Para a maioria dos imóveis, o pagamento pode ser feito à vista ou por meio de financiamento em até 420 parcelas. Outra vantagem para os imóveis desocupados é a possibilidade de utilizar o FGTS como entrada.

Os imóveis no estado estão espalhados por diversas regiões, oferecendo opções tanto para quem deseja morar na capital quanto no interior. Interessados podem conferir a lista completa e detalhes acessando o site do Santander Imóveis: Clique aqui para conferir.