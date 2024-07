Abalada, Priscila Senna lamenta acidente: "Por mim, não cantaria mais"

Cantora Priscila Senna durante apresentação no Parque de Exposições - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Após abrir a noite de shows no palco principal do São João no Parque de Exposições de Salvador na noite deste sábado, 22, a cantora Priscila Senna concedeu entrevista coletiva a imprensa. Ela comentou sobre o acidente ocorrido em Aracaju, onde um jovem de 20 anos morreu após bater uma moto no ônibus que conduzia a banda da artista.

Mesmo abalada, Priscila tentou trazer detalhes sobre o acidente. Ela revelou que pensou em abandonar a agenda de shows e parar de cantar, todavia entendeu o lado das familias dos componentes da banda.

"Eu estava indo para o show, saindo de Aracaju. Fiz um show bem especial lá e teve um acidente com um rapaz numa moto, infelizmente. Eu não quero vir aqui para falar que quem tem culpa e quem não tem. É uma vida, né gente? Eu estou muito mal em relação a isso, está sendo bem difícil para mim hoje é cantar para vocês. Mas, eu também entendo o lado da minha banda que tem muitas famílias, tem gente que trabalha comigo que tem filho, tudo. Por mim não cantaria mais no São João, porque eu estou bem mal. Mas, em respeito principalmente à minha banda porque eu adoro todo mundo, tenho carinho por eles e um respeito muito grande", disse a artista inicialmente.

"Estou fazendo todo esforço para cantar porque não está sendo fácil. Foi uma vida que se foi. Eu fico o tempo todo pensando na família do rapaz. Não está sendo fácil pra mim, mas eu sei que eu não tenho culpa também, mas eu quero pedir perdão, desculpa, minha família, não estou bem. Deus sabe de todas as coisas", complementou

Ainda muito sentida com o ocorrido, a cantora pernambucana disse que iria ajudar os familiares da vítima.

"Eu não poderia passar por isso sem falar. É bom falar, porque esses acidentes acontecem todos os dias, não é o primeiro com a minha banda, várias bandas já aconteceram isso também. Foi uma coisa muito trágica, muito triste de verdade. Só quero que a família fique bem e que eu tudo puder ajudar, eu vou ajudar", concluiu.

Acidente em Aracaju

O acidente aconteceu no cruzamento entre as Avenidas Augusto Franco e Gonçalo Rollemberg Leite, no Bairro Pereira Lobo, na Zona Sul de Aracaju, em Sergipe, na madrugada da última sexta-feira, 21.

Segundo os agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito que estava na avenida, a vítima morreu no local e não possuía habilitação. O motorista do ônibus foi levado à delegacia, no entanto, não apresentava sinais de embriaguez e tinha habilitação.

