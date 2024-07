Ana Castela faz pergunta inusitada a crianças no palco; confira

Ana Castela interagiu com fãs - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Ana Castela foi uma das atrações mais aguardadas para o São João no Parque de Exposições nesta sexta-feira, 21. De crianças a adultos, muitos aguardavam na grade para ver a boiadeira, como é conhecida a artista.

Quase no fim de sua apresentação, após diversos momentos de interação com o público, a cantora convidou duas meninas, Julia e Laura, para subir ao palco, e fez uma pergunta inusitada para elas, a fim de testar se elas sabiam o significado do termo "estado civil".

“Qual seu estado civil?”, perguntou a cantora. Uma delas respondeu: “solteira”. “Isso mesmo, você está certa”, retrucou a artista. Com o famoso chapéu country, marca da artista, as meninas se divertiram com o momento.

Aproveitando a conversa sobre status de relacionamento, em seguida, Ana Castela mandou um recado para o atual namorado, o também cantor sertanejo Gustavo Mioto. “Se Deus quiser daqui a 5 anos, eu vou estar casada. Marca meu casamento Marcos”.

