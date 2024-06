Após mais de 30 anos, É O Tchan! volta a se apresentar no São João

Dupla celebrou o retorno e destacou o repertório da apresentação - Foto: Reprodução | YouTube

Com a mistura de ritmos sendo marca registrada da festa no Parque de Exposições, é natural que o palco guarde também grandes memórias. E foi o que aconteceu na madrugada deste sábado, 15, quando o É O Tchan! voltou a se apresentar no São João de Salvador após mais de 30 anos.

Compadre Washington e Beto Jamaica revelaram que a última vez da banda em uma festa pública da capital baiana foi em 1993, no Arraiá da Capitá, evento organizado pelo Grupo A TARDE. A dupla celebrou o retorno e destacou o repertório da apresentação histórica de 2024, que, claro, incluiu o forró, e até uma quadrilha improvisada. “Hoje a gente volta depois de alguns anos, passa um filme na nossa cabeça”, disse Beto.

Veterano da banda, Compadre destacou que o Gera Samba tinha como raiz o samba junino. “A gente já teve CD com forró, sertanejo, rock, o próprio samba junino, samba duro”.

O show do Tchan começou irreverente, como sempre, com o clássico “Paquerei, paquerô” e uma declaração dos cantores: “Viva o São João e o São Pedro, e a nossa Bahia também”, bradou Beto. Já Compadre rebateu críticas de que o grupo não seria uma atração junina. "Sempre gravamos forrós e nossos CDs. O Tchan é uma banda eclética", declarou.