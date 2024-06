Nadson O Feirinha embala casais apaixonados no Parque

Entre os sucessos, Nadson cantou "Duas" e "Cadê seu namorado, moça?" - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Arrocha, beija, se declara, abraça, chora e "sofre". Bastou Nadson O Feirinha subir ao palco do São João da Bahia que o clima no Parque de Exposições na madrugada deste sábado, 15, ficou assim.

Neste segundo dia de show, o clima de amor veio à tona e não teve um casal que não agarrou seu par para começar a arrochar. Fã do cantor, o casal Jeferson Santos e Luana Oliveira saiu de casa na expectativa da apresentação de Nadson.

"Eu amo o clima de amor que Nadson deixa no ar. A gente fica logo com vontade de grudar um no outro. É pedrada atrás de pedrada" brincou Luana, que contou estar casada há 10 anos.

Entre os sucessos, Nadson cantou "Duas", "Cadê seu namorado, moça?", "Posta aí", e muitos outros, que fez até quem não está sofrendo, sofrer.