Arraiá do Bier leva shows e brincadeiras típicas ao Trapiche Barnabé | A TARDE

O Trapiche Barnabé será o palco do Arraiá do Bier neste sábado, 8, às 15h. As atrações são Flor Serena, Trio Imbassaê e Forró Trindade.

>>> Biblioteca Central recebe shows e festejos juninos

Os ingressos do segundo lote estão à venda no Sympla. Do ritmo animado do forró pé de serra aos clássicos do baião, xote e quadrilha, os artistas prometem colocar o público para dançar coladinho e girar no salão a noite toda.

Além dos shows musicais, a festa ainda vai contar com barracas de comidas típicas e brincadeiras tradicionais, como tiro ao alvo e touro mecânico.





Serviços O quê: Arraiá do Bier Quando: Domingo (8), a partir das 15h Onde: Trapiche Barnabé (Comércio) Atrações: Flor Serena, Trio Imbassaê e Forró Trindade Vendas: Sympla https://www.sympla.com.br/evento/arraia-do-bier/2466999

Publicações relacionadas