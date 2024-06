Com turnê nos EUA, Silvanno Salles faz show gratuito em Salvador | A TARDE

Um dos grandes sucessos do arrocha, Silvanno Salles vai abrir a programação junina do Salvador Norte Shopping, com show gratuito no dia 6 de junho, às 19h.

O “Cantor Apaixonado”, que teve a música “Romance" postada nas redes sociais pelo ator Will Smith, vai apresentar seu repertório romântico e se prepara para estrear em turnê nos Estados Unidos, em setembro.

Na programação de shows gratuitos do shopping tem ainda Forró do Esqueminha (08/06), Dan Valente e Kina Rodrigues, no Dia dos Namorados e André e Mauro (15/06).

