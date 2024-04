Will Smith usa música de Silvanno Salles no Instagram; veja | A TARDE

Diferente do que o cantor e compositor Rodriguinho disse no BBB 24, parece que o mundo conhece, sim, Silvanno Salles. Uma das maiores estrelas de Hollywood, Will Smith usou uma música de remix com a voz do baiano em uma postagem no Instagram.

O eterno ‘Um Maluco no Pedaço‘ postou duas fotos de sua família com a música de Silvanno Salles intitulada ‘Romance‘, em homenagem ao Dia dos Irmãos, celebrado no dia 10 de abril nos EUA. “Agora e depois com meus parentes :)”, escreveu.

A publicação, claro, causou alvoroço entre os baianos. “Oxe, explodiu”, comentou Léo Santana. O humorista João Pimenta brincou, chamando Silvanno Salles de "o cantor romântico".

O áudio da publicação é uma mixagem feita por DJ JZ e MC Meninin, que inclui a participação de Humberto e Ronaldo. JZ comemorou a escolha de Will, destacando que foi um sucesso marcante. Por sua vez, Silvanno Salles compartilhou várias reações positivas de fãs em seus stories.

Confira a postagem de Will Smith: