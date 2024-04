Após polêmica, Rodriguinho pede desculpas a Silvanno Salles | A TARDE

Após desdenhar da carreira de Silvanno Salles no BBB 24, Rodriguinho encontrou o artista baiano cantando no mesmo evento que ele na noite de sábado, 30.

Leia também:

>> Silvanno Salles rebate menosprezo de Rodriguinho: crítica ácida

O ex-Travessos aproveitou o momento para pedir desculpas por desmerecer e dizer dentro do reality show mais assistido do Brasil que o dono do hit 'Amor de Buzu' não era conhecido no país.

Silvanno Salles publicou nas redes sociais o vídeo do momento em que encontra Rodriguinho pela primeira vez após a polêmica. No registro, o ex-BBB 24 abraça o cantor baiano ao pedir desculpas pela situação dentro do jogo.

Em resposta, o artista do arrocha afirma que sentiu verdade no pedido de desculpas do cantor paulistano.