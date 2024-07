Com variedades de licor, ambulante quer zerar estoque de bebida

O vendedor Alexandre Reis está trabalhando no Parque de Exposições - Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

O São João da Bahia tem gerado grande expectativa para os ambulantes do Parque de Exposições nesta sexta-feira, 21. Em entrevista ao Portal Massa!, o vendedor Alexandre Reis disse que espera faturar bastante com as vendas.

"Olha, o primeiro dia na semana passada foi bom. Os outros dois dias, que tiveram chuva, caíram um pouco, mas hoje eu espero que as vendas sejam boas", vislumbrou.

Alexandre ainda conta que espera zerar o estoque do seu principal produto. "Eu tenho o licor, eu tenho água, eu tenho o ice. E o licor é o chefe da casa, que é o mais vendido aqui", explicou.



O vendedor também ressaltou que, para atrair a atenção da clientela, vale até colocar uma camisa diferenciada. "Faz um vestimento pra servir, como é que tá tudo, pra poder chamar a atenção da clientela. Coloca a palha, camisa quadriculada tudo para chamar a freguesia. Eu tenho que aproveitar", completou.

