Dia de Santo Antônio é marcado por alegria, perrengue e meme; confira

Imagem de Santo Antônio foi carregada por devotos até o Barbalho - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Para uns o ‘santo casamenteiro’, para outros um ‘intercessor de milagres’. Seja qual for a ligação que cada fiel baiano tem com Santo Antônio, a fé é o que reúne diversos devotos no dia 13 de junho de todo ano na Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, para professar a fé à sua maneira.

Ao lado do altar, numa visão panorâmica era possível ver diversos fiéis. Os que conseguiram sentar, levantavam a cada canção entoada por dois senhores e um rapaz mais jovem. Outros, em pé, realizavam súplicas, assim como outros ajoelhados, em um momento de fé.

Entre todos os ritos da cerimônia especial de Santo Antônio, aconteceram a Eucaristia, a reza do terço apostólico, com menção a trajetória de vida de Jesus, desde quando ele foi morto até sua ressurreição. Além do rito de dedicação do altar através de oração, que de acordo com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, de 64 anos, acontece raramente. Esse rito é dedicado a todos os santos da igreja católica.

Cardeal Dom Sérgio da Rocha presidiu a missa | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Além da unção no altar, como também a simbologia do vinho e pão, que representam o sangue e corpo de Cristo, respectivamente. Canções católicas também marcaram a missa, como “Hosana nas Alturas”, que significa “te imploramos”.



"Ungido com óleo santo, sagrado. Do altar que brotam as bênçãos de Deus. Nós encontramos em Santo Antônio o exemplo para a nossa vida, que sempre esteve disposto a ensinar a palavra de Deus. Sempre olhamos os mais pobres, sofredores, enfermos, em especial. O pão partilhado por ele, pela caridade", disse o Cardeal durante a missa.

Santo Antônio é conhecido como o 'santo casamenteiro' e 'pai dos pobres' | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Após 15 minutos, entrou um homem em situação de rua, que ficou de joelhos beijando o chão da igreja por um bom tempo. Por cerca de 30 minutos, ele agradeceu pelo dia de Santo Antônio, em demonstração de fé.



| Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

Em entrevista ao Portal A TARDE, o Cardeal Dom Sérgio afirmou a importância da data simbólica, que celebra os 430 anos de Santo Antônio, também considerado o 'Pai dos pobres'.

“Santo Antônio traz em suas imagens o menino Jesus, expressando que Jesus estava perto de seu coração, mas também bem sabemos que o pão de Santo Antônio, que é partilhado, justamente para mostrar a importância e necessidade de viver a fé a partir da partilha, da caridade para com quem mais sofre. Também com nossos irmãos e irmãs”, disse.



Carro com Santo Antônio | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Ao final da missa, o padre e Doutor em História da Igreja, Jailson Jesus, anunciou uma rifa no valor de R$ 10, valendo uma moto, para ajudar nas despesas da igreja. Além de agradecer pessoas que ajudaram na comemoração, como Rita de Cássia, responsável pela decoração. " Também está à venda a camisa de 430 anos de Santo Antônio para você ir para festa com seu chapéu de palha", disse aos risos.



Padre Jailson Jesus é responsável por resgatar história de 430 anos do santo | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Após a cerimônia, que começou às 16h30, todos se reuniram na Praça do Carmo, às 18h, para a procissão que seguiu até o bairro do Barbalho. Depois, todos retornaram à paróquia para a festa da trezena de Santo Antônio, quando se completam os 13 dias de orações ao santo.



Milagre

Procissão saiu do Carmo para o Barbalho | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Um dos fiéis que estiveram na missa e procissão., Mateus viajou de Ilhéus para realizar o seminário na Universidade Católica do Salvador (Ucsal), mas pertence à Diocese da cidade do Sul. Com um colar que exibia Cristo Jesus numa cruz, ele conta que foi agraciado com um milagre do santo.



“Eu tive um problema de visão quando tinha 13 anos, eu pedi a intercessão de Santo Antônio. Quando fui fazer exame já não aparecia mais doença nenhuma e aí eu me invoquei com Santo Antônio e ele me deu essa graça da doença desaparecer”, disse.

Mateus diz que Santo Antônio realizou um milagre em sua vida | Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

Para Mateus, a comemoração é um momento de professar a fé. “Estou aqui na procissão, momento de mostrar a nossa fé em um Deus, que não obstante dos nossos pecados, continua a trazer pessoas como Santo Antônio para interceder por nós. Então é uma grande alegria estarmos aqui reunidos”.



Gambiarra de Santo Antônio

Também é de amor que Santo Antônio opera. Quem não lembra de Ana Cristina, que em 2022, ficou famosa após conceder uma entrevista em rede nacional, confessando que pediu um namorado a Santo Antônio? “Este corpo não sobrevive só de orações, tem que ter um dengo”, disse a servidora pública.

Ana Cristina, conhecida pelo meme "Gambiarra de Santo Antônio" | Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

Após sair do trabalho, Cristina fez questão de comparecer à procissão, e disse que já arranjou sua “gambiarra”. O namorado dela é engenheiro de produção na Ford, e foi transferido para trabalhar no Canadá. Ele também se dedica aos estudos, enquanto aguarda para voltar a Salvador.



“Ele já esteve aqui, voltou novamente, e estamos juntos. Agora só depende do lado financeiro. Santo Antônio ajudar para que ele fique definitivamente”, diz.

Com o bom humor cotidiano, Cristina afirma que a importância é a boa relação entre casal. “O dengo mesmo, o chamego nunca pode faltar. O que favorece é a empatia, o entendimento e o lado do papel escrito [casamento em cartório] vem do acréscimo, sem pressão, sem agonia, e o lado bom do dengo é esse. Saber compreender um ao outro”.

Quem também está atrás de sua “gambiarra” é Edileida Silva, de 64 anos. “Eu venho agradecer, e toda vez venho para ver se eu arrumo um namorado, a minha ‘gambiarra’ também, mas agora eu tô sozinha. Peço a ele que me envie uma pessoa de bem, honesta”, diz aos risos.

Devota há mais de 30 anos, Edileide diz que todo dia 13 de junho acompanha a procissão. “Todo ano venho para a missa, trago os pães, benzo os pães e entrego as minhas amigas para colocar na farinha”.

Fiéis carregam imagem de Santo Antônio | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Perrengue



Perrengues também marcaram a procissão de Santo Antônio. “O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio?”, cantava um dos fiéis em cima de um mini trio que seguia o carro com a imagem do santo, quando este parou por causa da gasolina que acabou e precisou ser empurrado por pessoas que seguiam a procissão. No entanto, a animação continuou com fiéis com os braços estendidos, balançando chapéus de palha e gritando em coro "Viva a Santo Antônio”. Pelas ruas do Barbalho, casas decoradas também celebravam o santo. Uma delas, distribuía arroz doce.

Pela fé e caridade



Rosemary Correia, de 49 anos, foi influenciada pela mãe, devota de Santo Antônio, de 83 anos, a acompanhar a missa e procissão. “A gente [irmãos] aprendeu com ela essa devoção e a história de Santo Antônio. Esse ano ela não pode vir por causa de problemas no joelho, mas estou levando o pãozinho de Santo Antônio para ela. É só agradecer mesmo e pedir proteção”.

Rosemary Correia foi influencida pela mãe a seguir procissão | Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

Atuando na igreja do Carmo há mais de 15 anos, Bárbara Marcia da Silva, de 62 anos, trabalha na distribuição de pães e sopa, além da Pastoral da Família. “A importância maior é a ajuda que a igreja dá às pessoas necessitadas. Hoje desde as 6h da manhã, que distribuímos pão”. De acordo com ela, todas as terça-feiras do ano são distribuídos pães para as pessoas. Já na trezena de Santo Antônio são distribuídos todos os dias para quem chega pela manhã na igreja.

