430 anos de fé: Bahia foi pioneira na devoção a Santo Antônio

Festa desta quinta-feira, 13, vai celebrar igreja e o santo - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Um dos santos mais populares do Brasil, Santo Antônio tem uma história profundamente ligada à Bahia. É a capital, Salvador, quem guarda o berço de devoção do ícone religioso: a Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, primeira igreja consagrada a ele em todo o país.

Localizada no Centro Histórico, o templo celebra, em 2024, os seus 430 anos de fundação e o santo com o tema “Santo Antônio, além do Carmo, minha paróquia”. A celebração, que teve início no dia 1º de junho, vai até esta quinta-feira, 13, com a tradicional trezena, que inclui bênçãos, carreata, missas paroquiais, procissão e, como diferencial deste ano, a missa de consagração do novo altar.

Em junho de 1594, a igreja foi erguida pelas mãos pelo senhor do engenho de Água de Meninos, Cristóvão de Aguiar Daltro. De uma pequena capela, passou por ampliações e reformas, e por algumas vezes foi palco de invasões holandesas e, também, da resistência portuguesa. O pároco da época, Padre Antônio Vieira, para impedir que tropas holandesas conquistassem Salvador, utilizou o púlpito da igreja para pregar seu sermão “À beira das trincheiras", que, por 40 dias, defendeu a cidade contra as tropas de Nassau.

O atual padre, Jailson Jesus dos Santos, de 47 anos, diz que a devoção inicial continua viva, renovada com fiéis e devotos de todas as idades. “No começo, era somente uma igreja existente em todo o Brasil, dedicada a Santo Antônio. Hoje, nós temos milhares. Se nós formos olhar de uma para tantas que existem, hoje, a devoção de Santo Antônio só fez crescer e o número de fiéis também”, diz.

O padre Jailson Jesus dos Santos, de 47 anos | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Padroeiro do bairro

Padre Jailson disse que a festa de Santo Antônio tem uma importância singular para a comunidade local, já que marca também o aniversário do Santo Antônio Além do Carmo. “Não é a festa somente do santo no dia 13 de junho, é a festa de uma paróquia e a festa também do bairro, que nasceu e cresceu em torno da igreja e da devoção. São 430 anos não somente da primeira igreja ou de trezena, mas também 430 anos de um dos bairros mais importantes de Salvador”, disse.

E de fato, o local tem uma característica própria de devoção. Casas na vizinhança exibem imagens de Santo Antônio em suas fachadas. Na comunidade, existe uma rua em homenagem ao santo: a “Rua Direta de Santo Antônio”. Há também o Forte de Santo Antônio Além do Carmo, um ponto turístico bastante procurado.

Rodrigo Guedes, artista plástico e morador local, monta um altar gigante em louvor a Santo Antônio e abre as portas de sua residência na Rua Direita, 559, para o tradicional tríduo. A tradição, que surgiu da convivência com a família, já acontece há 18 anos.

“A cada ano o altar feito para Santo Antônio é uma surpresa, tanto para mim quanto para o público que espera ansioso pela nova decoração. Sempre trago um tema diferente, unindo a arte de criar ao imaginário do povo. Todo feito com materiais como papelão e papelão, busco preservar a tradição que me foi passada, valorizando a arte manual e a criatividade. Este ano, homenagearemos as festas populares de Salvador”, conta Rodrigo.

Altar feito por Rodrigo Guedes | Foto: Arquivo pessoal | Rodrigo Guedes

Novo altar



Como parte das comemorações dos 430 anos, a paróquia está preparando um novo altar e ambão de Santo Antônio, que será uma réplica do altar original. A consagração será realizada pelo Cardeal Arcebispo Dom Sérgio da Rocha, nesta quinta-feira, às 16h30.

Padre Jailson explica que com os anos, o altar acabou desgastado, mas a troca também vem de uma motivação espiritual. “Os fiéis poderão olhar, ver e dizer assim: ‘Olha, isso aqui é o resultado concreto, material daquilo que celebramos nesses 430 anos’. E sendo uma réplica do altar original, nós devolvemos então à igreja a sua beleza originária, já que o altar atual, ele desfigura um pouco aquilo que é a arquitetura sacra original da igreja", contou.

Igreja foi erguida em junho de 1594 por Cristóvão de Aguiar Daltro | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A igreja tem como planos futuros uma renovação pastoral. Deseja também dar à festa uma dimensão social, renovando a obra social conhecida como “Pão dos Pobres". Dessa forma, a casa de Santo Antônio poderá ser um local de apoio para as pessoas necessitadas, refletindo o título dado a Santo Antônio, conhecido como o Pai dos Pobres.



Para Jailson, estar à frente da primeira igreja consagrada a Santo Antônio no Brasil, é motivo de "orgulho". “Esta comunidade, esta igreja, ela continua a guiar todas as devoções de Santo Antônio no Brasil, não somente ela é a casa-mãe, mas ela continua sendo fonte para recarregar as forças e relembrar as origens da tradição”.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro