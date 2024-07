Fãs de Luan Santana 'colam' na grade no Parque: "Cheguei às 15h"

Fãs do artista chegaram às 15h para esperar o cantor sertanejo que se apresentará às 23h - Foto: Edvaldo Sales | AG. A TARDE

Luan Santana será a quarta atração doSão João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, neste domingo, 23, mas as fãs do cantor chegaram cedo para pegar o melhor lugar e ficar pertinho do ídolo delas. Um trio de amigas que estavam colocadas na grade chegou às 15h.

A confeiteira Ana Carolina, de 24 anos, disse ao Portal A TARDE que é fã do artista “desde sempre porque quando Luan surgiu, em meados de 2009, já comecei a acompanhar. Daí agora, com 24 anos, eu falo que eu cresci junto com a carreira dele, porque ele debutou e eu debutei um pouquinho antes, aí a gente vai crescendo junto”, contou ela, que afirmou já ter ido quase todas as turnês dele.

A advogada Ayala Vitória, 24, que é fã de Luan Santanadesde a infância disse que ele entrou em sua vida para complementar. “Eu lembro que nós primeiros shows era minha mãe que me levava. E depois dos 15 anos eu passei a ir sozinha. Tanto que teve uma gravação dele em Belo Horizonte e eu fui sozinha, com a cara e a coragem”, relatou.

Compondo o trio, a estudante Paloma Agostinho, 21 anos, também é fã de Luan há bastante tempo. “Desde que eu tinha 10 anos de idade e já perdi as contas de quantos shows dele já fui. Não falto um, seja qual for e aonde for, eu estou lá”.

A expectativa do trio para o show do Parque de Exposições é a melhor possível. “Eu cheguei aqui às 15 horas da tarde, o Luan só vai cantar às 23h, eu acho, e eu tô aqui como se fosse o meu primeiro show”, disse Ana Carolina. Ayala Vitória também não escondeu a euforia: “Expectativa altíssima. Eu espero que esteja à altura do Luan”.

Paloma também demonstrou empolgação. Ela quer que o artista cante “Girassol” e revelou que não sabe como reagiria se o ele parar na frente dela. “Acho que daria um abraço, agradeceria pelo que ele é na minha vida, o que representa na minha vida. Não existiriam palavras para falar a uma pessoa que está na minha vida há tantos anos”, completou.

