Festas em Salvador tiveram 50 atendimentos de emergência na sexta

Os postos de saúde montados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) para atender emergências durante as festas no Parque de Exposições e no Pelourinho prestaram atendimento a 50 pessoas, sendo 40 no Parque de Exposições, no primeiro dia do fim de semana de São João.

Essas unidades estão operando em parceria com a Secretaria Municipal de Salvador. Além dos dois postos que começaram a funcionar na sexta-feira, 21, um terceiro posto em Paripe começará a prestar assistência a partir deste sábado, 22. A instalação dos postos faz parte das ações da Sesab para as festas juninas, representando um investimento de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Cleverton Almeida, um autônomo, foi um dos que precisaram de atendimento no posto do Parque de Exposições. Ele relatou ter sentido uma forte dor de dente e procurou o posto para ser atendido. "Recebi um ótimo atendimento aqui. Passei pela triagem, fui medicado para aliviar a dor e recebi todas as orientações dos profissionais. Se não houvesse atendimento aqui dentro (do Parque de Exposições), levaria muito tempo para chegar à emergência mais próxima", afirmou.



Os três postos estão equipados para atender casos menos complexos e prestar os primeiros socorros e estabilização de pacientes mais graves, conforme explicou Michael Carmo, diretor geral de Gestão das Unidades Próprias da Sesab. "Temos a estrutura necessária para atender quem precisar. Nesta noite, a maioria dos atendimentos foi por cefaleia, com sete casos, e tontura, com quatro. Apenas quatro casos precisaram ser encaminhados para outras unidades de saúde", disse Michael do Carmo.

Na sexta-feira, tanto o posto do Pelourinho quanto o do Parque de Exposições foram inspecionados pelo chefe de gabinete da Sesab, Cícero Andrade. "Desejamos que ninguém precise usar os postos, mas, se necessário, a estrutura está disponível. Esta é uma importante iniciativa em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador", destacou.