Forró x mistura de gêneros: galera opina sobre melhor estilo para o SJ

- Foto: Jefferson Peixoto

Um dos períodos festivos mais esperados no calendário do povo brasileiro, o São João traz uma série de características marcantes e únicas, como exemplo do estilo musical. O forró clássico toma conta das festas do São João, no entanto, outros gêneros também pedem passagem.

Presente na festividade desta segunda-feira, 1º, no Parque de Exposições, a reportagem do Portal MASSA! conversou com a galera para descobrir qual o melhor estilo para as festas modernas da época.



Para Amanda Maria, de 26 anos, o forró clássico deveria ser mais evidenciado no período junino, contrariando a mistura de gêneros musicais. Ela diz que, enquanto a tradição for preservada, o São João continuará ‘batendo certo’.

Amanda Maria diz preferir o forró clássico | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

“Eu sou contra a mistura. Não é por saudosismo não, mas é porque a festa é sustentada pela tradição. Se não fosse o forró, se não fosse o que acontece no interior, a festa que veio de lá e até todo mundo trabalhando dia 24… Eu acho que esse espaço que é tirado do forró tradicional vai chegar num lugar onde vai perder a essência da festa. Então, é até triste ver cantores como Flávio José, Elba Ramalho, pedindo e implorando a atenção. Quando o sertanejo entra e sai, tá tudo certo. Eu acredito que esses ritmos entrando, ele tira a essência da festa. E aí vai ter um momento que, simplesmente, a gente vai estar em casa dia 24 porque não vai ter festa mais”, bradou ela.

Por outro lado, Daniela Machado, de 41 anos, expressou que quanto mais gêneros recebem espaço nas festas, uma maior variedade de publico pode curtir o período do São João.

Já Daniela Machado revela gostar da mistura de ritmos nos festejos juninos | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

“Eu acho bem legal essa mistura de gêneros. Cada um gosta de um ritmo diferente, então da pra todo mundo curtir. Abre pra todo mundo. Todos que gostam de tudo vem pra cá, porque tem várias atrações. Aí todo mundo pode curtir, todo mundo pode brincar. Todo mundo à vontade”, expressou.

O cantor Flávio José, autointitulado seguidor de Luiz Gonzaga, também entrou no debate; assista vídeo abaixo.