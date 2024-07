Governador visita oito cidades baianas durante o São João

Para este ano, são esperados 2 milhões de turistas circulando pelo interior da Bahia - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) escolheu os caminhos da ‘roça’ para curtir o São João da Bahia, que encerra na próxima segunda-feira, 24. O gestor visita oito das 266 cidades que realizam as festas juninas.

Entre os municípios que estão na rota do chefe do Executivo baiano estão: Entre Rios e Alagoinhas, no sábado, 22; Cruz das Almas, Conceição do Almeida e Amargosa, no domingo, 23; e Gandu, Planaltino e Jaguaquara, na segunda-feira, 24.

Veja também

>> Vai curtir? Veja as atrações do São João desta sexta-feira em Salvador

>> Governo anuncia atrações do São João 2024 em Salvador

Para este ano, são esperados 2 milhões de turistas circulando pelo interior da Bahia, durante os festejos. O Governo do Estado está apoiando 226 municípios baianos na realização dos festejos juninos, por meio de convênios previstos em edital realizado pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Segurança

Uma estrutura especial foi montada pelo Governo para garantir a segurança de baianos e turistas durante o São João, com um investimento de R$ 26 milhões realizado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). A operação contará com um efetivo de 22 mil policiais e bombeiros militares. Ao todo, 325 cidades terão reforço ostensivo, investigativo e de inteligência, portais de abordagem. Além disso, serão utilizadas 454 câmeras de monitoramento, transmitindo ao vivo para o Centro Integrado de Comando e Controle, onde estão atuando 16 instituições estaduais, federais, municipais e privadas.

Saúde

O Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde (Sesab), investiu nos atendimentos relacionados a queimaduras com reforço nas unidades especializadas - Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, e Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, além das demais unidades estaduais com plantões 24 horas para quaisquer ocorrências.

Foram providenciados estandes de testagem rápida para diagnósticos de HIV, sífilis e hepatites virais B e C em diversos municípios onde as festas são mais movimentadas. Também foram reforçados os plantões médicos e de enfermagem, e no Centro de Atendimento a Múltiplas Vítimas em Feira de Santana, no Hospital Geral Clériston Andrade.

Ações sociais

As ações sociais estão presentes em todas as regiões do estado, durante o São João da Bahia. Além do Plantão Integrado dos Direitos Humanos, da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos (SJDH), também estão sendo realizadas as campanhas “São João Não Combina com Racismo” da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), “Elas à Frente nas Feiras" e “Oxe me Respeite”, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), e o “São João Solidário”, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).