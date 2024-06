Governo vai apoiar feiras em municípios para impulsionar agricultura | A TARDE

Por meio da secretária de Política para as Mulheres, o Governo da Bahia vai apoiar algumas feiras em alguns municípios baianos, conforme anunciado pela titular, Elisângela Araújo.

LEIA TAMBÉM

Werner: "Segurança no São João terá inteligência robusta"

Durante o lançamento do São João na Bahia 2024, ela contou, em conversa com o Portal A TARDE, que a pasta fará ação integrada com as secretarias de Segurança Pública, Saúde e toda a rede de proteção.

"A gente vai apoiar algumas feiras em alguns municípios, porque também é uma oportunidade, principalmente para as mulheres, que também têm a produção da agricultura familiar, dos produtos, da comida junina, como também de outras, do artesanato e tudo mais, porque o turista vê, é importante essa divulgação e é uma oportunidade", disse Elisângela.

Ela pontua que serão realizadas ainda ações de sensibilização com distribuição de material educativo e capacitação.

"A gente faz o diálogo com as prefeituras. As secretarias, no caso nosso, são muitas secretarias de assistência social. Quando o município não tem uma secretaria de política para as mulheres, faz essa relação com a gente. Outras vezes também as próprias prefeitos e prefeitas demandam e a gente vai construindo toda essa parceria".

Publicações relacionadas