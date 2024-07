Juciê celebra primeiro show no São João da Bahia: "Experiência única" - Foto: Reprodução | YouTube

No 12º dia de festa no São João da Bahia, o cantor e compositor de forró, Juciê, abriu os trabalhos no palco do Parque de Exposições. Pela primeira vez tocando no São João da Bahia, o cantor comemorou o show na capital baiana.

“Entrei com o coração gelado. Experiência única, com um palco imenso,e para mim foi grandioso demais para a minha carreira. É um projeto novo, mas cantar no São João da Bahia é uma pegada”, disse o cantor em entrevista ao A TARDE Play.

O jovem pernambucano também abriu o coração para o povo baiano e revelou ser fã número um de um artista local.

É minha primeira vez na Bahia, em Salvador. Sou muito fã de um artista daqui, que é o Edson Gomes, parangolé, Fantasmão. Pretendo voltar próximo ano”, completou o artista.

Juciê Figueiredo iniciou sua carreira aos 13 anos, em Pernambuco. Começou a se apresentar em circuitos universitários em Recife, quando foi convidado por produtoras para começar a cantar forró profissionalmente.

“No São João o público está bastante diversificado, a gente traz a maior quantidade de pessoas de idade maior, menor. É sempre bom trazer forrós antigos para relembrar e também agradar o público mais jovem. A gente vai deixando energia”, disse o cantor.

Em mais uma noite de shows no São João da Bahia 2024 neste domingo, 23, Salvador deve receber grandes nomes da música brasileira como Luan Santana, Marcos e Belutti e Eric Land, no Parque de Exposições. Confira a ordem de shows aqui.

