Juciê fala sobre impacto das plataformas de streaming: "Complicado"

Cantor de 20 anos é um dos nomes que está despontando no cenário musical brasileiro - Foto: Uendel Galtter | AG. A TARDE

Com apenas 20 anos, ocantor Juciê é um dos nomes que está despontando no cenário musical brasileiro. O jovem, assim como outros artistas, precisa lidar com a nova dinâmica de se consumir e produzir músicas com a chegada das plataformas de streaming e dos virais. Ele foi o primeiro a se apresentar no São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, na noite deste domingo, 23.

“Antigamente era o disco. A turma comprava a mídia física. Meus avós faziam isso. Eles compravam e escutavam o mesmo disco todos os dias”, iniciou o pernambucano, que continou: “Hoje em dia a gente tem as plataformas digitais, que a gente pode escutar qualquer música, na hora que a gente quiser e turma acaba consumindo muito mais musicas”.

Sobre a dinâmica de se produzir músicas para viralizar, Juciê pontou que, apesar disso, “ainda existe músicas bem feitas e de qualidade”.

O cantor disse ainda que nesse cenário para ficar “sempre no topo é muito complicado devido a essas plataformas que estão sempre, todo instante, com lançamentos”.

