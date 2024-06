Kannário anuncia gravação de DVD com entrada grátis

Artista durante apresentação no São João da Bahia - Foto: Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O cantor Igor Kannário gravará um novo DVD no dia 18 de julho no Parque de Exposições de Salvador. O anúncio ocorreu durante a apresentação do artista no São João da Bahia na noite desta sexta-feira, 14.

“Bem-vindo à minha quebrada” é o nome do DVD. Para incentivar a presença de toda a “Nação Kannariana”, o artista afirmou que a entrada para o show será franca, sendo preciso doar apenas 1kg de alimento.



O cantor se apresenta no mesmo Parque de Exposições na noite desta sexta. Antes de animar o público junino, ele exaltou o forró e disse que preparou um repertório especial, inspirado em nomes do gênero como Alceu Valença.

“Estou muito feliz. É a primeira vez para a gente. Óbvio que o forró tem toda uma influência também na nossa arte, e hoje a gente está trazendo um pouco do nosso jeito, de clássicos que a galera já conhece, juntamente com alguns clássicos do forró, do reggae…A gente está fazendo um mix legal”, frisou.

“O forró tem o balanço da rua também. É arte, faz parte da nossa cultura musical”, completou.